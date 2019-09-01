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    Наберет ли «Вердер» первые очки в чемпионате?

    «Вердер» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Бундеслиги 1 сентября 2019 года

    Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Вердер Прогнозы на Аугсбург
    Прогноз на «Вердер» — «Аугсбург»
    Иржи Павленка, «Вердер»
    В третьем туре немецкой Бундеслиги «Вердер» будет принимать «Аугсбург». Игра пройдет на «Везерштадион» 1 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Вердер» — «Аугсбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Вердер»

    За два матча в рамках Бундеслиги бременцы умудрились пропустить 6 голов, что является одним из худших показателей обороны на данный момент, при этом забил «Вердер» трижды. Сейчас команда находится на 15 строчке в таблице.

    Сезон для зелено-белых начался матчем в 1/32 финала Кубка Германии, где подопечные Флориана Кофельдта встречались с представителем Оберлиги Нижняя Саксония «Дельменхорстом». Гости без каких-либо проблем расправились с соперником (1:6).

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    В 1 туре Бундеслиги «Вердер» играл против «Фортуны Дюссельдорф». Матч на «Везерштадион» закончился для клуба из Бремена поражением (1:3).

    В следующей игре чемпионата команда отправилась в Хоффенхайм, где в равной битве уступила одноименному коллективу (3:2).

    «Аугсбург»

    На данный момент подопечные Мартина Шмидта занимают 13 место в турнирной таблице с 1 баллом в активе. За 2 матча в Бундеслиге команда, как и «Вердер», пропустила 6 мячей, а забила лишь дважды.

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    • Проиграв две последние товарищеские встречи предсезонки «Вильярреалу» (2:6) и «Болонье» (2:3), «Аугсбург» в рамках 1/32 финала Кубка Германии встретился с коллективом из Западной региональной лиги «Верлем» и вылетел из турнира из-за неожиданного поражения (2:1).

    Серия неудач продолжилась и в чемпионате, где в первом туре «Фуггеры» в Дортмунде уступили «Боруссии» (5:1).

    Следующий домашний матч против «Унион Берлин»закончился ничейным результатом (1:1).

    Прогноз

    На победу «Вердера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,69, на ничью — 4,20, а на победу «Аугсбурга» — 4,50.

    Наш прогноз на матч — «Вердер» не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,95. 0

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    «Вердер» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Бундеслиги 1 сентября 2019 года. Прогноз на «Вердер» — «Аугсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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