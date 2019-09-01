«Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Англии 1 сентября 2019 года

В рамках четвертого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Тоттенхэм». Матч пройдет на «Эмирейтс» 1 сентября. Начало — в 18:30 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Тоттенхэм».

«Арсенал»

Новый сезон для «Арсенала» начался весьма неплохой. На старте АПЛ подопечные Унаи Эмери одержали две победы, но затем проиграли «Ливерпулю».

В первом туре «канониры» в гостях обыграли «Ньюкасл» (1:0), а далее дома одолели «Бернли» (1:2). В противостоянии с «Ливерпулем» в третьем туре «Арсенал» моментами выглядел довольно неплохо, однако этого оказалось недостаточно, чтобы зацепиться за очки — 1:3.

В итоге, набрав 6 очков в трех турах, «Арсенал», расположился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. У команды 4 забитых гола и 4 пропущенных.

«Арсенал» довольно успешно играет на своем поле под руководством Эмери. В АПЛ у команды 15 побед, 3 ничьи и только 2 поражения.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм», у которого также был матч против команды из топ-двойки АПЛ, в целом стартовал в сезоне хуже, чем «Арсенал».

В первом туре команда Маурисио Почеттино дома одолела «Астон Виллу», и эта победа пока остается для «шпор» единственной в сезоне. Далее «Тоттенхэм» сумел отобрать очки у «Ман Сити» (2:2), нанеся всего 3 удара против 28 у «горожан». Этот результат, безусловно, можно занести команде в актив. Но далее последовало неожиданное домашнее поражение от «Ньюкасла» — 0:1.

Календарь и таблица АПЛ

В итоге у «Тоттенхэма» в активе 4 очка, а в турнирной таблице «шпоры» располагаются на седьмом месте. У команды 5 забитых и 4 пропущенных.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» ни разу в АПЛ на выезде не сыграл вничью: 11 побед и 8 поражений. А вот первый гостевой матч этого чемпионата завершился для «шпор» как раз ничьей.

Прогноз

На победу «Арсенала» букмекеры дают коэффициент 2,44, на ничью — 3,68, а на победу «Тоттенхэма» — 2,95.

В прошлом сезоне в рамках АПЛ «Арсенал» выиграл у «Тоттенхэма» на своем поле со счетом 4:2, а ответная встреча завершилась вничью — 1:1. Также команды пересекались в пятом раунде Кубка лиги — «Тоттенхэм» в гостях победил со счетом 2:0.

Прогноз на матч — «Арсенал» выиграет один из таймов с коэффициентом 1,71.

Также можно поставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,59. 0