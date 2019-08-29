«Вулверхэмптон» — «Торино». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы «Вулверхэмптон» будет принимать «Торино». Игра пройдет на стадионе «Молинью» 29 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Торино».

«Вулверхэмптон»

На данный момент дела у «волков» в чемпионате идут не лучшим образом. За 3 тура подопечные Эшпириту Санту добыли лишь 3 очка, расположившись на 15 месте в таблице, всего с 2 голами в активе. При этом команда дважды пропустила.

Перед 1 туром Премьер-лиги «бродяги» встретились «Крусейдерсом» в четвертьфинале плей-офф раунда Лиги Европы. Оба матча «Вулвз» выиграли (2:0; 1:4).

Затем был матч с «Пюником», в котором «волки» разгромили оппонентов (0:4).

В 1 игре в АПЛ команда расписала мировую с «Лестером» (0:0), а чуть позже последовала ответная встреча в еврокубках с коллективом из Армении, где «Вулверхэмптон» вновь победил (4:0).

В последних 2 турах Премьер-лиги подопечные Эшпириту Санту дважды сыграли вничью с «Манчестером Юнайтед» дома (1:1) и «Бернли» на выезде (1:1).

В финальном раунде квалификации ЛЕ волки« одолели "Торино" в Италии (2:3).

"Торино"

Свой путь в чемпионате Италии "быки" начали с победы в домашней игре против "Сассуоло" (2:1).

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Ну а еврокубковый сезон для бордовых начался в конце августа четвертьфинальным матчем против "Дебрецена", в котором подопечные Вальтера Мадзарри уверенно победили на "Гранде-Торино" (3:0).

В ответной встрече итальянцы также справились с венграми на выезде (1:4).

В полуфинале плей-офф раунда "Торино" противостоял белорусский "Шахтер Солигорск". На своем поле "быки" разгромили соперников (5:0), а на выезде сыграли вничью (1:1).

Прогноз

На победу "Вулверхэмптона" в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,90, на ничью — 3,50, а на победу "Торино" — 4,10.

Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,83. 0