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    «Торино» не сдастся в битве с «волками»

    «Вулверхэмптон» — «Торино». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на Торино
    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Торино»
    Андреа Белотти, «Торино»
    В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы «Вулверхэмптон» будет принимать «Торино». Игра пройдет на стадионе «Молинью» 29 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Торино».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.40
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    «Вулверхэмптон»

    На данный момент дела у «волков» в чемпионате идут не лучшим образом. За 3 тура подопечные Эшпириту Санту добыли лишь 3 очка, расположившись на 15 месте в таблице, всего с 2 голами в активе. При этом команда дважды пропустила.

    Перед 1 туром Премьер-лиги «бродяги» встретились «Крусейдерсом» в четвертьфинале плей-офф раунда Лиги Европы. Оба матча «Вулвз» выиграли (2:0; 1:4).

    Затем был матч с «Пюником», в котором «волки» разгромили оппонентов (0:4).

    В 1 игре в АПЛ команда расписала мировую с «Лестером» (0:0), а чуть позже последовала ответная встреча в еврокубках с коллективом из Армении, где «Вулверхэмптон» вновь победил (4:0).

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    • В последних 2 турах Премьер-лиги подопечные Эшпириту Санту дважды сыграли вничью с «Манчестером Юнайтед» дома (1:1) и «Бернли» на выезде (1:1).

    В финальном раунде квалификации ЛЕ волки« одолели "Торино" в Италии (2:3).

    "Торино"

    Свой путь в чемпионате Италии "быки" начали с победы в домашней игре против "Сассуоло" (2:1).

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    Ну а еврокубковый сезон для бордовых начался в конце августа четвертьфинальным матчем против "Дебрецена", в котором подопечные Вальтера Мадзарри уверенно победили на "Гранде-Торино" (3:0).

    В ответной встрече итальянцы также справились с венграми на выезде (1:4).

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    В полуфинале плей-офф раунда "Торино" противостоял белорусский "Шахтер Солигорск". На своем поле "быки" разгромили соперников (5:0), а на выезде сыграли вничью (1:1).

    Прогноз

    На победу "Вулверхэмптона" в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,90, на ничью — 3,50, а на победу "Торино" — 4,10.

    Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,83. 0

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    «Вулверхэмптон» — «Торино». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Торино». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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