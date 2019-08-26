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    Покончит ли с победной серией «Лос-Анджелеса» «Гэлэкси»?

    «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч МЛС 26 августа 2019 года

    MLS
    Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
    Ибрагимович и компания выиграли один матч из шести предыдущих
    В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес» на своем поле 26 августа сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало игры — 05:30 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

    «Лос-Анджелес»

    ФК «Лос-Анджелес» лидирует в Западной конференции, имея на своем счету 61 очко и опережает ближайшего преследователя на 18 баллов.

    «Черно-золотистые» на данный момент имеют 5-матчевую победную серию в матчах регулярного сезона, забив в этих встречах 16 голов и пропустив — пять.

    В это удачный для себя период подопечные Боба Брэдли поочередно переиграли «Атланта Юнайтед» (4:3), «Нью Ингланд Революшин» (2:0), «Нью-Йорк РБ» (4:2), «Реал Солт-Лейк» (2:0) и «Сан-Хосе Эртквейкс» (4:0).

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    В текущем розыгрыше МЛС «Лос-Анджелес» провел на своем поле 12 матчей, где 11 встреч выиграл и раз сыграл вничью, разница забитых и пропущенных — 38:12.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Гэлакси» после 26 поединков регулярки идут на четвертом месте в Западной конференции. На их счету 41 очко и уступая лидеру аж 20 баллов.

    Клуб из Лос-Анджелеса не выиграл последние два поединка в чемпионате. В шести поедыдущих встречах коллектив одержал лишь одну победу — над «Далласом» (2:0).

    В этой серии Ибрагимович и ко поочередно уступили «Портленду» (0:4), «Атланта Юнайтед» (0:3) и «Ди Си Юнайтед» (1:2).

    После единственной в этом ряду виктории подопечные Гильермо Скелотто разошлись миром с «Сиэтлом Саундерс» (2:2), а также проиграли в полуфинале Кубка лиг мексиканскому «Крус Асулю» (1:2).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,4, тогда как успех гостей оценивается в 6,5, а ничья — в 5,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лос-Анджелес» выиграет, и обе команды забьют за 2,15. 0

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    «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч МЛС 26 августа 2019 года. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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