«Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч МЛС 26 августа 2019 года

В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес» на своем поле 26 августа сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало игры — 05:30 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Лос-Анджелес»

ФК «Лос-Анджелес» лидирует в Западной конференции, имея на своем счету 61 очко и опережает ближайшего преследователя на 18 баллов.

«Черно-золотистые» на данный момент имеют 5-матчевую победную серию в матчах регулярного сезона, забив в этих встречах 16 голов и пропустив — пять.

В это удачный для себя период подопечные Боба Брэдли поочередно переиграли «Атланта Юнайтед» (4:3), «Нью Ингланд Революшин» (2:0), «Нью-Йорк РБ» (4:2), «Реал Солт-Лейк» (2:0) и «Сан-Хосе Эртквейкс» (4:0).

В текущем розыгрыше МЛС «Лос-Анджелес» провел на своем поле 12 матчей, где 11 встреч выиграл и раз сыграл вничью, разница забитых и пропущенных — 38:12.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Гэлакси» после 26 поединков регулярки идут на четвертом месте в Западной конференции. На их счету 41 очко и уступая лидеру аж 20 баллов.

Клуб из Лос-Анджелеса не выиграл последние два поединка в чемпионате. В шести поедыдущих встречах коллектив одержал лишь одну победу — над «Далласом» (2:0).

В этой серии Ибрагимович и ко поочередно уступили «Портленду» (0:4), «Атланта Юнайтед» (0:3) и «Ди Си Юнайтед» (1:2).

После единственной в этом ряду виктории подопечные Гильермо Скелотто разошлись миром с «Сиэтлом Саундерс» (2:2), а также проиграли в полуфинале Кубка лиг мексиканскому «Крус Асулю» (1:2).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,4, тогда как успех гостей оценивается в 6,5, а ничья — в 5,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Лос-Анджелес» выиграет, и обе команды забьют за 2,15. 0