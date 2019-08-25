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    Продлит ли «Торпедо» победную серию в ФНЛ?

    «Торпедо» — «Енисей». Прогноз и ставки на матч Футбольной национальной лиги 25 августа 2019 года

    Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Енисей
    Прогноз на «Торпедо» — «Енисей»
    Андрей Лях
    В воскресенье, 25 августа, «Торпедо» на своем поле примет «Енисей» в рамках десятого тура первенства ФНЛ. Встреча, которая пройдет в Москве на стадионе имени Стрельцова, начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Торпедо» — «Енисей».

    «Торпедо»

    Московское «Торпедо» на данный момент возглавляет турнирную таблицу первенства ФНЛ, имея на своем счету 22 очка.

    «Автозаводцы» начали нынешний сезон с трех побед кряду, когда обыграли «Факел» (1:0), «Балтику» (2:0) и «СКА-Хабаровск» (1:0).

    Затем, в конце июля, наступил небольшой спад, итогом которого стали ничья с «Мордовией» (2:2) и поражение от «Нижнего Новгорода» (1:2).

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    В августе подопечные Николая Савичева идут без потерь. В этом месяце они одержали победы над «Армавиром» (2:1), «Лучом» (1:0), «Авангардом» (3:1) и «Текстильщиком» (3:1).

    «Енисей»

    Красноярский «Енисей» расположился на предпоследней строчке в турнирной таблице ФНЛ с 6 набранными очками.

    Единственную на данный момент победу подопечные Юрия Газзаева одержали еще в первом туре, когда одолели «Текстильщик» (1:0).

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    После этого красноярская команда поочередно проиграла «Чертаново» (1:2), «Ротору» (0:3), «Химкам» (0:4) и «Краснодару-2» (0:1).

    В августовских матчах «Енисей» сыграл вничью с «Томью» (0:0), «Нефтехимиком» (2:2) и «Шинником» (0:0), а также уступил «Спартаку-2» (0:2).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Торпедо» — 1.65, победа «Енисея» — 5.50, ничья — 3.50.

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    В данной паре фаворит очевиден. «Автозаводцы» пребывают в отличной форме, что доказывает серия из четырех побед кряду, и в хорошем настроении, которое улучшилось с выходом в лидеры первенства ФНЛ.

    Москвичи уже теряли очки на своем поле в этом сезоне, но тогда, в конце июля, «Нижнему Новгороду» пришлось забить два мяча, чтобы отыграться, что для «Енисея» кажется невыполнимой задачей ввиду слабой игры в атаке. Наш прогноз — «победа "Торпедо" с форой -1» за 2.10.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Торпедо" больше 1,5» за 1.87. В двух предыдущих домашних матчах «автозаводцы» забили шесть голов, так что должны продолжить радовать своих болельщиков яркой игрой. 0

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    «Торпедо» — «Енисей». Прогноз и ставки на матч Футбольной национальной лиги 25 августа 2019 года. Прогноз на «Торпедо» — «Енисей». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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