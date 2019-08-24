«Норвич Сити» — «Челси». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 24 августа 2019 года

«Норвич Сити» будет принимать «Челси» в третьем туре английской Премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «Карроу Роуд» 24 августа. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Норвич Сити» — «Челси».

«Норвич Сити»

Став победителем Чемпионшипа в прошлом сезоне, «Норвич» активно готовился к АПЛ. В товарищеской игре против «Шальке-04» «канарейки» одержали верх (1:2), а вот следующий матч команда проиграла «Брентфорду» (1:3).

Кроме разгрома скромного «Лутон Таун» (1:5), подопечные Даниеля Фарке ничего убедительного на предсезонке не показали. Было крупное поражение от «Аталанты» (1:4), а также минимальная победа над «Тулузой» (1:0).

Календарь и таблица АПЛ

В чемпионате Англии «Норвич» на «Энфилде» уступил «Ливерпулю» (4:1), но реабилитировался перед болельщиками в домашней игре против «Ньюкасла», завоевав 3 очка (3:1).

«Челси»

Команда Фрэнка Лэмпарда пока не может найти свою игру, которая приносила бы положительный результат.

Если во время летней предсезонки «аристократы» могли похвастаться победой над «Барселоной» (2:1) или ярким матчем с «Зальцбургом», который синие также выиграли (3:5), то на старте сезона лондонцы выступают не слишком убедительно.

Начался чемпионат для «Челси» поражением от МЮ на «Олд Траффорд» (0:4), затем была непростая схватка с «Ливерпулем» в Суперкубке УЕФА, где лишь в серии послематчевых пенальти «мерсисайдцы» смогли вырвать победу (2:2, 5:4).

Во втором туре АПЛ случилась обидная потеря очков в игре с «Лестером» (1:1).

Прогноз

На победу «Норвич Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,90, на ничью — 3,90, а на победу «Челси» — 1,85.

Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,59. 0