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    Будет ли удачным для «Челси» 3 тур АПЛ?

    «Норвич Сити» — «Челси». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 24 августа 2019 года

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    Прогноз на «Норвич Сити» — «Челси»
    Оливье Жиру
    «Норвич Сити» будет принимать «Челси» в третьем туре английской Премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «Карроу Роуд» 24 августа. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Норвич Сити» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Августа 2019 года
    Норвич Сити
  • Норвич
    •  Норвич Сити 14:30 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.85
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    «Норвич Сити»

    Став победителем Чемпионшипа в прошлом сезоне, «Норвич» активно готовился к АПЛ. В товарищеской игре против «Шальке-04» «канарейки» одержали верх (1:2), а вот следующий матч команда проиграла «Брентфорду» (1:3).

    Кроме разгрома скромного «Лутон Таун» (1:5), подопечные Даниеля Фарке ничего убедительного на предсезонке не показали. Было крупное поражение от «Аталанты» (1:4), а также минимальная победа над «Тулузой» (1:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    В чемпионате Англии «Норвич» на «Энфилде» уступил «Ливерпулю» (4:1), но реабилитировался перед болельщиками в домашней игре против «Ньюкасла», завоевав 3 очка (3:1).

    «Челси»

    Команда Фрэнка Лэмпарда пока не может найти свою игру, которая приносила бы положительный результат.

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    Если во время летней предсезонки «аристократы» могли похвастаться победой над «Барселоной» (2:1) или ярким матчем с «Зальцбургом», который синие также выиграли (3:5), то на старте сезона лондонцы выступают не слишком убедительно.

    Начался чемпионат для «Челси» поражением от МЮ на «Олд Траффорд» (0:4), затем была непростая схватка с «Ливерпулем» в Суперкубке УЕФА, где лишь в серии послематчевых пенальти «мерсисайдцы» смогли вырвать победу (2:2, 5:4).

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    • Во втором туре АПЛ случилась обидная потеря очков в игре с «Лестером» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Норвич Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,90, на ничью — 3,90, а на победу «Челси» — 1,85.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,59. 0

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    «Норвич Сити» — «Челси». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 24 августа 2019 года. Прогноз на «Норвич Сити» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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