ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Тун»Игра на нервах. «Спартак» с трудом прошел «Тун» «Ливерпуль» завоевал пятый Суперкубок УЕФА в историиСуперкубок УЕФА. Невероятный Канте, гандбол и тактическая неразбериха Клоппа «Боруссия» Дортмунд имеет хорошие шансы стать чемпионом ГерманииЛучший шанс для «Дортмунда» со времен Клоппа
  • 00:35
    • Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги Европы
  • 23:37
    • «Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы
  • 00:02
    • Рублев переиграл Федерера в Цинциннати
  • 23:02
    • Цорн надеется выкупить контракт Шюррле
  • 21:35
    • «Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 21:08
    • Центровой «Лейкерс» получил разрыв крестообразной связки колена
  • 20:17
    • Италию могут отстранить от Олимипиады-2020 и лишить права провести Игры-2026
    Все новости спорта

    Какой старт выдаст «Боруссия» Дортмунд?

    «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч немецкой Бундеслиги 17 августа 2019 года

    Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на Аугсбург
    Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург»
    «Боруссия» выиграла все свои летние матчи
    В субботу, 17 августа, в первом туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» будет принимать на своем поле «Аугсбург». Начало матча — в 16:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург».

    «Боруссия» Д

    Команда Люсьена Фавра провела шесть товарищеских поединков в межсезонье и во всех одержала победу. Сначала «Шмели» выиграли у «Швайнберга» со счетом 10:0, а затем отправились в США, чтобы одолеть «Сиэтл Саундерс» 3:1.

    Затем «Боруссия» вырвала победу у прошлогоднего победителя Лиги чемпионов — «Ливерпуля» (3:2). После этого со счетом 4:1 были разгромлены «Удинезе» и «Сент-Галлен», а также с результатом 4:0 — «Пройссен».

    Выиграны были и первые официальные матчи сезона — у «Баварии» (2:0) в Суперкубке и «Юрдингена» (2:0) в кубке.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В межсезонье клуб серьезно усилился, вернув Матса Хуммельса, выкупив Пако Алькасера у «Барселоны», а также подписав таких талантливых игроков как Юлиан Брандт, Торган Азар и Нико Шульц.

    «Аугсбург»

    В прошлом сезоне «Аугсбург» стал участником борьбы за выживание в элите немецкого футбола. Команда заняла 15-е место, опередив 16-й «Штутгарт» на четыре очка.

    Опустись клуб на одну позицию ниже, и как раз он вынужден был бы провести стыковые матчи за то, чтобы остаться в первой Бундеслиге. А так эта участь постигла швабов, которые и вылетели.

    Это лето проходит для баварцев как минимум противоречиво, ведь после трех кряду побед в контрольных поединках они проиграли в трех кряду.

    Последний из них припал уже на официальную игру, которую коллектив сенсационно уступил в рамках Кубка Германии представителю четвертого по рангу дивизиону — «Верлю» (1:2).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,2, тогда как успех гостей оценивается в 15,0, а ничья — в 6,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,15. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Юрген Клопп
  • Новый сезон АПЛ. Лучшие и худшие сценарии для всех 20 команд
    • 13:25 10/08/2019     Эрнесто Вальверде
  • Выбор Вальверде. Каким будет состав «Барселоны» в сезоне 2019/20
    • 22:06 14/08/2019     Пеп Гвардиола
  • Секрет успеха Гвардиолы. «Манчестер Сити» грамотно использует ротацию
    • 19:26 13/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч немецкой Бундеслиги 17 августа 2019 года. Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
    Тоже интересно
    Николя Пепе Футбол Трансферная лихорадка. Как топ-клубы АПЛ провели летоОцениваем, какие слабые места не смогли устранить этим летом топ-клубы АПЛ 14/08/2019 в 21:040
  • 16:56
    • «Порту» подаст в суд на «Матч ТВ»
  • 00:59
    • «Рейнджерс» арендовал хавбека «Лестера»
  • 00:52
    • Кузнецова отдала Стивенс всего три гейма
    Эрнесто Вальверде Футбол Выбор Вальверде. Каким будет состав «Барселоны» в сезоне 2019/20Антуан Гризманн и Френки де Йонг должны встроиться в обновленную команду 14/08/2019 в 22:060
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Спартак» повторно разобраться со швейцарцами?
  • 5.02
    •
  • 00:44
    • Маммана: Самое главное сейчас — вернуть себе место на поле
  • 00:28
    • ЦСКА интересуется хавбеком «Монако»
  • 00:17
    • «Мольде» завоевал последнюю путевку в раунд плей-офф Лиги Европы
    «Краснодар» Футбол Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау»Реакция спортивных СМИ на победу «Краснодара» над «Порту» 14/08/2019 в 01:450
  • 00:12
    • Жиго: Приложим максимум усилий, чтобы попасть в групповой этап ЛЕ
  • 23:55
    • Мельгарехо: «Спартак» прошел дальше по делу
  • 23:54
    • Дубль Кампусано позволил «Эспаньолу» разгромить «Люцерн»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие