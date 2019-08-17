«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч немецкой Бундеслиги 17 августа 2019 года

В субботу, 17 августа, в первом туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» будет принимать на своем поле «Аугсбург». Начало матча — в 16:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург».

«Боруссия» Д

Команда Люсьена Фавра провела шесть товарищеских поединков в межсезонье и во всех одержала победу. Сначала «Шмели» выиграли у «Швайнберга» со счетом 10:0, а затем отправились в США, чтобы одолеть «Сиэтл Саундерс» 3:1.

Затем «Боруссия» вырвала победу у прошлогоднего победителя Лиги чемпионов — «Ливерпуля» (3:2). После этого со счетом 4:1 были разгромлены «Удинезе» и «Сент-Галлен», а также с результатом 4:0 — «Пройссен».

Выиграны были и первые официальные матчи сезона — у «Баварии» (2:0) в Суперкубке и «Юрдингена» (2:0) в кубке.

В межсезонье клуб серьезно усилился, вернув Матса Хуммельса, выкупив Пако Алькасера у «Барселоны», а также подписав таких талантливых игроков как Юлиан Брандт, Торган Азар и Нико Шульц.

«Аугсбург»

В прошлом сезоне «Аугсбург» стал участником борьбы за выживание в элите немецкого футбола. Команда заняла 15-е место, опередив 16-й «Штутгарт» на четыре очка.

Опустись клуб на одну позицию ниже, и как раз он вынужден был бы провести стыковые матчи за то, чтобы остаться в первой Бундеслиге. А так эта участь постигла швабов, которые и вылетели.

Это лето проходит для баварцев как минимум противоречиво, ведь после трех кряду побед в контрольных поединках они проиграли в трех кряду.

Последний из них припал уже на официальную игру, которую коллектив сенсационно уступил в рамках Кубка Германии представителю четвертого по рангу дивизиону — «Верлю» (1:2).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,2, тогда как успех гостей оценивается в 15,0, а ничья — в 6,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,15. 0