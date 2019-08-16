«Атлетик» — «Барселона». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Примеры 16 августа 2019 года

«Атлетик»
Баски завершили минувший розыгрыш Примеры на восьмом месте в турнирной таблице. Седьмой еврокубковой строке «львы» уступили только по дополнительным показателям.
Отметим, что в 19 домашних матчах прошлого чемпионата Испании «Атлетик» уступили всего дважды, и то это произошло в начале сезона, когда «красно-белые» были в разобранном состоянии.
Клуб из Бильбао тогда проиграл 0:3 «Вильярреалу» и 1:3 «Реала Сосьедаду». А вот с начала октября баски на своем поле не проигрывали, при этом больше одного мяча они пропустили только дважды.
В межсезонье «Атлетик» провел восемь контрольных матчей, в которых проиграл только один поединок при трех победах и четырех ничейных результатах.
«Львы» летом обошлись без громких трансферов, сохранив костяк команды.
«Барселона»
Каталонцы в прошлом сезоне защитили свой чемпионский титул, опередив второй «Атлетико» аж на 11 пунктов.
В предсезонной подготовке «сине-гранатовые» сыграли пять товарищеских матчей, где выиграли в четырех из них при одном поражении. В последних двух встречах они нанесли поражения итальянскому «Наполи» — 2:1 и 4:0.
В летнее трансферное окно «Барселона» приобрела Антуана Гризманна у «Атлетико» и Френки де Йонга у «Аякса».
У лидеров каталонцев Лионеля Месси травма икроножной мышцы, из-за который он может пропустить предстоящую игру.
В прошлом розыгрыше Примеры оба матча с участием этих команд закончились вничью. 0:0 — в Бильбао и 1:1 — в Барселоне, где хозяева находились в роли отыгрывающихся.
Прогноз на «Атлетик» — «Барселона»
В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Барселоны» — 1.72, победа «Атлетика» — 5.10, ничья — 3.85.
Баски вполне могут рассчитывать на очки в домашнем поединке, где они очень сильно выступают и с учетом возможного отсутствия Месси. Но немного перестрахуемся и поставим на хозяев с форой. 0