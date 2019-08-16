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    «Барсе» будет трудно в Бильбао

    «Атлетик» — «Барселона». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Примеры 16 августа 2019 года

    Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Атлетик Прогнозы на Барселону
    Прогноз на «Атлетик» — «Барселона»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В пятницу, 16 августа, в стартовом поединке чемпионата Испании сезона 2019/20 «Атлетик» из Бильбао на «Сан-Мамесе» примет «Барселону». Начало игры намечено на 22:00 по мск. Прогноз на «Атлетик» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 16 Августа 2019 года
    Атлетик
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    •  Атлетик 22:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Атлетик»

    Баски завершили минувший розыгрыш Примеры на восьмом месте в турнирной таблице. Седьмой еврокубковой строке «львы» уступили только по дополнительным показателям.

    Отметим, что в 19 домашних матчах прошлого чемпионата Испании «Атлетик» уступили всего дважды, и то это произошло в начале сезона, когда «красно-белые» были в разобранном состоянии.

    Клуб из Бильбао тогда проиграл 0:3 «Вильярреалу» и 1:3 «Реала Сосьедаду». А вот с начала октября баски на своем поле не проигрывали, при этом больше одного мяча они пропустили только дважды.

    В межсезонье «Атлетик» провел восемь контрольных матчей, в которых проиграл только один поединок при трех победах и четырех ничейных результатах.

    «Львы» летом обошлись без громких трансферов, сохранив костяк команды.

    «Барселона»

    Каталонцы в прошлом сезоне защитили свой чемпионский титул, опередив второй «Атлетико» аж на 11 пунктов.

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    В предсезонной подготовке «сине-гранатовые» сыграли пять товарищеских матчей, где выиграли в четырех из них при одном поражении. В последних двух встречах они нанесли поражения итальянскому «Наполи» — 2:1 и 4:0.

    В летнее трансферное окно «Барселона» приобрела Антуана Гризманна у «Атлетико» и Френки де Йонга у «Аякса».

    У лидеров каталонцев Лионеля Месси травма икроножной мышцы, из-за который он может пропустить предстоящую игру.

    В прошлом розыгрыше Примеры оба матча с участием этих команд закончились вничью. 0:0 — в Бильбао и 1:1 — в Барселоне, где хозяева находились в роли отыгрывающихся.

    Прогноз на «Атлетик» — «Барселона»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Барселоны» — 1.72, победа «Атлетика» — 5.10, ничья — 3.85.

    Баски вполне могут рассчитывать на очки в домашнем поединке, где они очень сильно выступают и с учетом возможного отсутствия Месси. Но немного перестрахуемся и поставим на хозяев с форой. 0

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    «Атлетик» — «Барселона». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Примеры 16 августа 2019 года. Прогноз на «Атлетик» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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