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    Удастся ли «Заре» сдержать ЦСКА?

    «Заря» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Заря Прогнозы на футбол Украины
    Прогноз на «Заря» — ЦСКА София
    Виктор Скрипник
    В четверг, 15 августа, «Заря» на своем поле примет софийский ЦСКА в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Запорожье, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Заря» — ЦСКА София.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 15 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.70
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    «Заря»

    Луганская «Заря» во втором квалификационном раунде Лиги Европы прошла черногорскую «Будучность», у которой выиграла как в гостях (3:1), так и дома (1:0).

    На прошлой неделе в столице Болгарии подопечные Виктора Скрипника сыграли вничью с ЦСКА (1:1), ответив на гол Эвандро да Силвы точным ударом Владлена Юрченко с пенальти.

    В украинской Премьер-лиге, где сыграно всего три тура, «Заря» занимает второе место с 7 набранными очками. На минувших выходных она нанесла поражение «Колосу» (3:1).

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    Среди травмированных у «Зари» значатся полузащитник Артем Громов и вратарь Заури Махарадзе.

    ЦСКА

    Софийский ЦСКА свой путь в Лиге Европы начал с первого квалификационного раунда, в котором обыграл черногорский «Титоград» (4:0 и 0:0).

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    Во втором раунде «армейцы» с большим трудом прошли хорватский «Осиек» (1:0, 0:1, 4:3 — по пенальти). На своем поле подопечные Добромира Митова сыграли вничью с «Зарей» (1:1), имея небольшое территориальное преимущество.

    В турнирной таблице чемпионата Болгарии команда из Софии занимает седьмое место после пяти сыгранных туров. Несколько дней назад она разошлась миром с «Лудогорцем» (0:0), идущим в лидерах.

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  • 09/08/2019

    • В лазарете ЦСКА находятся нападающий Энрике, защитник Стойчо Атанасов и полузащитник Рубен Пинту.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Зари» — 1.97, победа ЦСКА — 4.20, ничья — 3.30.

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    Первая встреча этих команд показала их приблизительно равную силу. Да, «армейцы» действовали чуть активнее, особенно в концовке игры, но они были вынуждены атаковать, поскольку их не устраивала результативная ничья.

    «Зарю» на своем поле вполне устроит счет 0:0, поэтому от нее не стоит ждать большого количества атак в начале матча. Гостям тоже понадобится время, что найти свой темп, поэтому нам кажется, что до перерыва большого количества голов мы не увидим, если они вообще будут. Наш прогноз — «тотал первого тайма меньше 1» за 1.70.

    Еще один интересный вариант — «голы в обоих таймах: нет» за 1.83. Нам кажется, что нас ждет крайне оборонительная игра. 0

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    «Заря» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 августа 2019 года. Прогноз на «Заря» — ЦСКА София. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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