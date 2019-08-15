«Вулверхэмптон» — «Пюник». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Лиги Европы 15 августа 2019 года

15 августа на «Молинью» местный «Вулверхэмптон» примет «Пюник» в рамках ответной игры полуфинального раунда квалификации Лиги Европы УЕФА. Начало в 21:45 по мск. Результат первой встречи 4:0 в пользу хозяев. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Пюник».

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» заложил отличный фундамент в прошлом матче для выхода в финальный раунд квалификации Лиги Европы. Интересно, что хозяева в той игре меньше владели мячом. Таким образом, можно смело заявить, что Эспириту Санту не изменяет своей тактике — оборонительный настрой, контратаки, стандарты.

У «оранжевых» все хорошо в плане состава. Никто не травмирован и наверняка со стороны главного тренера можно будет ожидать ротации. Счет позволяет это сделать. Тем более уже стартовала АПЛ и футболистам необходимо выступать на два фронта.

Все прогнозы на Лигу Европы

Последний свой матч «Вулверхэмптон» провел в рамках первого тура Премьер-лиги, где встречался на выезде с «Лестером». Там была зафиксирована нулевая ничья и в целом поединок для «Вулвс» выдался не таким уж и простым.

«Пюник»

«Пюник» в катастрофическом положении. Такой соперник вряд ли даст забить больше 4 мячей у себя дома, учитывая, что он пропускает чаще всего только 1 или 2 гола. Так что, скорее всего, для армянского клуба Лига Европы завершится после этого выезда.

Стоит отметить, что команда не смогла выиграть в двух последних встречах ЛЕ — 0:0 с «Яблонцом» и 0:4 с «Вулверхэмптоном».

Перед выездом в Англию «Пюник» ездил в гости к «Урарту» в рамках чемпионата Армении, где выиграл со счетом 0:3.

Два выезда подряд могут сказаться на физическом состоянии гостей, а в Британию путь не близкий. Так что вопрос заключается в том, в каких кондициях предстанут гости в следующем игре.

Прогноз

Коэффициенты на победу обеих команд вот такие: 1.04 на первую и 29.0 на вторую. На ничью дают 16.5. Цифры на проход отсутствуют.

Непонятно, какую тактику возьмут за основу игроки «Пюника». Либо же они пойдут вперед, либо же постараются отыграть дисциплинировано в обороне, периодически проводя атаки.

Санту вряд ли выпустит полурезервный состав. Просто он даст поиграть игрокам запаса, но там тоже собраны неплохие футболисты. Так что особо качество игры «Вулверхэмптона» во втором матче не должно поменяться, тем более дома.

У «волков» есть все шансы повторить успех прошлой встречи — победить и не пропустить. Коэффициент составляет 1.80. 0