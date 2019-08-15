«Судува» — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года

В ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы литовская «Судува» на своем поле примет израильский «Маккаби» Тель-Авив. Игра пройдет 15 августа и начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на «Судува» — «Маккаби» Тель-Авив.

«Судува»

Чемпион Литвы неожиданно победил чемпиона Израиля в первом поединке на его поле со счетом 2:1, ведя по ходу встречи 2:0.

Этой викторией «Судува» продлила свою победную серию до четырех игр кряду, где три матча пришлись на еврокубки, а один — на чемпионат Литвы.

Начали эту еврокомпанию литовцы в Лиге чемпионов, уступив там на первом же раунде отбора сербской «Црвене Звезде»: дома — 0:0, в гостях проиграли — 1:2.

Перебравшись в Лигу Европы клуб из Мариямполе легко расправился с «Тре Пенне» из Сан-Марино, дважды обыграв «футбольного карлика» по 5:0.

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» Тель-Авив став чемпионом Израиля в прошлом сезоне, выиграл свой 22-й титул на внутреннем первенстве.

Тель-авивцы успели провести четыре официальный матча в новом сезоне. Сперва в игре за Суперкубок Израиля они переиграли «Бней Йегуду» со счетом 1:0.

Затем в квалификации Лиги чемпионов «желтые» были биты румынским «ЧФР Клужем». В Румынии «Маккаби» проиграл со счетом 0:1, а дома сыграл вничью 2:2 и отправился в Лигу Европы.

Прогноз на «Судува» — «Маккаби» Тель-Авив

Прогнозируем, что чемпион Израиля приложит максимум усилий для достижения нужного результата. Думаем, что «Маккаби» в Литве выиграет. 0