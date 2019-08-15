«Рейнджерс» — «Мидтьюлланн». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 15 августа 2019 года

В рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» примет на своем поле датский «Мидтьюлланн». Матч состоится в Глазго на арене «Айброкс». Старт встречи намечен на 21:45 по мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Мидтьюлланн».

«Рейнджерс»

В первом раунде квалификации Лиги Европы подопечные Стивена Джеррарда встречались с гибралтарским «Сент-Джозефсом», победив на выезде 4:0, а дома разгромив соперника со счетом 6:0.

Во втором раунде отбора шотландская команда встречалась с люксембургсим клубом «Прогрес Нидеркорн» — 2:0 дома и нулевая мировая на выезде.

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После выезда в Люксембург, «светло-синие» стартовали в шотландской Премьер-лиге, победив в первом туре на выезде «Килмарнок» со счетом 1:2.

Первый матч с «Мидтьюлланном» завершился гостевой победой со счетом 4:2, после чего в матче чемпионата Шотландии «Рейнджерс» дома разгромили «Хиберниан» со счетом 6:1.

В чемпионат «Рейнджер» с 6 очками идет на втором месте, после «Селтика». Разница мячей 8-2, 3 гола забил Джермейн Дефо, еще 2 Альфредо Морелос.

В заявке на матч у гостей будет недоставать Грэм Дорранса и Джейми Мерфи.

«Мидтьюлланн»

Сезон для датского клуба начался еще в середине июля — «волки» мощно стартовали во внутреннем чемпионате, одержав четыре победы в четырех турах.

«Мидтьюлланн» начал с домашних побед над «Эсбьергом» (1:0) и «Норшелланном» (2:1), затем на выезде победил «Орхус» (1:0) и, вернувшись домой, одолел «Ольборг» (1:0).

В первом матче с «Рейнджерс» датчане пропустили три гола в конце первого и начале второго тайма, сумели отквитать два мяча, но пропустили четвертый.

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В последнем матче «Мидтьюлланн» на выезде победил «Хорсенс» (2:0) и с 15 очками идет вторым в чемпионате Дании. Разница мячей 7-1, три гола забил бразилец Эвандер.

Прогноз

На победу «Рейнджерс» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,70, на ничейный результат — 3,5, а на успех «Мидтьюлланна» — 4,60.

В первом матча датский клуб не сломался даже после трех пропущенных мячей и почти отыгрался. Тем не менее, прогнозируем, что на своем поле «Рейнджерс» не проиграет и выйдет в раунд плей-офф.

Последние матчи «Рейнджерс» вышли результативными. Датчанам надо забивать, чтобы иметь какие-то шансы на проход. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,65. 0