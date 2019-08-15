ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николя ПепеТрансферная лихорадка. Как топ-клубы АПЛ провели лето Эрнесто ВальвердеВыбор Вальверде. Каким будет состав «Барселоны» в сезоне 2019/20 «Краснодар»Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау»
  • 00:45
    • «Ливерпуль» по пенальти одолел «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА
  • 22:25
    • Зидан близок к уходу из «Реала» из-за отказа руководства купить Погба
  • 23:55
    • «Реал» дважды отказался включать Винисиуса в трансфер Неймара
  • 23:16
    • Рублев переиграл Вавринку на турнире в Цинциннати и вышел на Федерера
  • 22:14
    • Медведев обыграл Пера и вышел в третий круг турнира в Цинциннати
  • 19:53
    • «Ротор» вышел на первое место в ФНЛ
  • 17:57
    • Кононов: Кто будет готов лучше, тот и будет играть
    Все новости спорта

    Помешают ли датские «волки» команде Джеррарда выйти в раунд плей-офф ЛЕ?

    «Рейнджерс» — «Мидтьюлланн». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 15 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Рейнджерс
    Прогноз на «Рейнджерс» — «Мидтьюлланн»
    «Рейнджерс»
    В рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» примет на своем поле датский «Мидтьюлланн». Матч состоится в Глазго на арене «Айброкс». Старт встречи намечен на 21:45 по мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Мидтьюлланн».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 15 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.80
  • Играть!
    •

    «Рейнджерс»

    В первом раунде квалификации Лиги Европы подопечные Стивена Джеррарда встречались с гибралтарским «Сент-Джозефсом», победив на выезде 4:0, а дома разгромив соперника со счетом 6:0.

    Во втором раунде отбора шотландская команда встречалась с люксембургсим клубом «Прогрес Нидеркорн» — 2:0 дома и нулевая мировая на выезде.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После выезда в Люксембург, «светло-синие» стартовали в шотландской Премьер-лиге, победив в первом туре на выезде «Килмарнок» со счетом 1:2.

    Первый матч с «Мидтьюлланном» завершился гостевой победой со счетом 4:2, после чего в матче чемпионата Шотландии «Рейнджерс» дома разгромили «Хиберниан» со счетом 6:1.

  • Трансферный дайджест. 6 — 12 августа
  • Покинет ли «Барселону» Филиппе Коутиньо, продолжит ли «Барселона» попытки заполучить Неймара и где будет завершать карьеру Рибери — в подборке трансферных новостей последних дней
  • 13/08/2019

    • В чемпионат «Рейнджер» с 6 очками идет на втором месте, после «Селтика». Разница мячей 8-2, 3 гола забил Джермейн Дефо, еще 2 Альфредо Морелос.

    В заявке на матч у гостей будет недоставать Грэм Дорранса и Джейми Мерфи.

    «Мидтьюлланн»

    Сезон для датского клуба начался еще в середине июля — «волки» мощно стартовали во внутреннем чемпионате, одержав четыре победы в четырех турах.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    «Мидтьюлланн» начал с домашних побед над «Эсбьергом» (1:0) и «Норшелланном» (2:1), затем на выезде победил «Орхус» (1:0) и, вернувшись домой, одолел «Ольборг» (1:0).

    В первом матче с «Рейнджерс» датчане пропустили три гола в конце первого и начале второго тайма, сумели отквитать два мяча, но пропустили четвертый.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В последнем матче «Мидтьюлланн» на выезде победил «Хорсенс» (2:0) и с 15 очками идет вторым в чемпионате Дании. Разница мячей 7-1, три гола забил бразилец Эвандер.

    Прогноз

    На победу «Рейнджерс» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,70, на ничейный результат — 3,5, а на успех «Мидтьюлланна» — 4,60.

    В первом матча датский клуб не сломался даже после трех пропущенных мячей и почти отыгрался. Тем не менее, прогнозируем, что на своем поле «Рейнджерс» не проиграет и выйдет в раунд плей-офф.

    Последние матчи «Рейнджерс» вышли результативными. Датчанам надо забивать, чтобы иметь какие-то шансы на проход. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,65. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Даллас
  • Сегодня в 05:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Рига — ХИК
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Тбилиси — Фейеноорд
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Тун
  • Сегодня в 19:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч БАТЭ — Сараево
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Торино
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Млада Болеслав — Стяуа
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч АИК — Шериф
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Заря — ЦСКА София
  • Сегодня в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бней Иегуда — Нефтчи
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Судува — Маккаби Тель-Авив
  • Сегодня в 20:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Валлетта — Астана
  • Сегодня в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Мариуполь
  • Сегодня в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСВ — Хаугесунн
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Пюник
  • Сегодня в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Франк Рибери
  • Трансферный дайджест. 6 — 12 августа
    • 01:45 13/08/2019     Фрэнк Лэмпард
  • «МЮ» разгромил «Челси». Пять главных выводов
    • 15:58 12/08/2019     Юрген Клопп
  • Новый сезон АПЛ. Лучшие и худшие сценарии для всех 20 команд
    • 13:25 10/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Рейнджерс» — «Мидтьюлланн». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 15 августа 2019 года. Прогноз на «Рейнджерс» — «Мидтьюлланн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол Секрет успеха Гвардиолы. «Манчестер Сити» грамотно использует ротацию«Горожане» начали защиту титула с уверенной победы над «Вест Хэмом» со счетом 5:0 13/08/2019 в 19:260
  • 17:34
    • «Порту» назвал ложью заявление «Матч ТВ»
  • 17:28
    • Эмилиано Сала и пилот самолета отравились оксидом углерода
  • 17:21
    • «Химки» усилили состав форвардом «Голден Стэйт»
    Футболисты «Ростова» Футбол Шомуродов снова на высоте. «Ростов» метит на самые высокие позицииОбзор спортивной прессы на матч «Ростов» — «Крылья Советов» 13/08/2019 в 12:570
  • Экспресс дня

  • Порадуют ли «Ливерпуль» и «Челси» зрителей голами?
  • 3.34
    •
  • 00:36
    • УЕФА сменил судей на матч «Спартак» — «Тун»
  • 00:17
    • Дмитриев: Тарасовой и Морозову важно перезагрузить карьеру
  • 23:47
    • Рауш назвал самую сильную команду России на данный момент
    Неймар Футбол Неймар и «Барселона» добьются воссоединенияКуда перейдет звездный бразилец? 13/08/2019 в 02:260
  • 17:10
    • На матч «Спартак» — «Тун» назначены сербские судьи
  • 17:01
    • Миладинович дисквалифицирован на 4 матча за фол против Чалова
  • 16:29
    • Понсе дисквалифицирован на три матча
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие