«Динамо» Тбилиси — «Фейеноорд». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги Европы 15 августа 2019 года

«Динамо» Тбилиси примет роттердамский «Фейеноорд» в рамках полуфинала квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2019/2020. Первый поединок завершился со счетом 4:0 в пользу гостей. Вторая встреча состоится на стадионе «Динамо-Арена». Старт матча в 19:30 по мск. Прогноз на «Динамо» Тбилиси — «Фейеноорд».

«Динамо» Тб

В Лиге Европы хозяева стартовали с первого раунда. Там они встречались с УЕ «Энгордани». «Динамо» обыграл соперника со счетом 6:0 и 0:1. В четвертьфинале грузинам попалась «Габала». Там за два поединка тбилисский коллектив снова обыграл оппонента дважды, причем не пропустил ни одного мяча — 0:2 и 3:0.

После этого клуб отыграл в чемпионате Грузии, выиграв со счетом 0:6 у «Локомотива» Тбилиси. Таким образом, команда достигла сухой серии в 5 поединков.

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С настоящими проблемами «Динамо» столкнулся в матче с «Фейеноордом». И теперь «динамовцы» в очень затруднительном положении.

В заявку не попадет Акакий Шулая, который умудрился получить красную карточку, выйдя на замену во втором тайме.

«Фейеноорд»

Подопечные Япа Стама провели всего лишь 3 матча в новом сезоне. Стартовал «Фейеноорд» с поединка в Эредивизи. Победу добыть не удалось. В игре со «Спартой» клуб сыграл вничью 2:2. Более того, роттердамцы могли проиграть, но спаслись на последних секундах.

Напряженное начало сезона исправил матч в ЛЕ, где гости уверенно обыграли «Динамо» 4:0, причем голландский коллектив нанес в 3 раза больше ударов как в створ, так и в целом за всю игру. Кроме того, «красно-бело-черные» обыграли соперника в контроле мяча — 57% на 43%.

На прошлых выходных «Фейеноорд» ездил в гости в «Херенвену» в рамках чемпионата Нидерландов. Команде Стама снова не удалось выиграть — ничья 1:1. Однако коллектив остался без поражений и это самое главное.

По-прежнему могут не выступить Торнстра, Йоргенсен, Бенло и Ван бек.

Прогноз

Возможно, что со стороны Стама будет определенная ротация. Все-таки вторую неделю подряд его команда будет играть по два матча. Тем более это позволяет и счет.

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«Динамо» придется идти вперед. По большому счету хозяевам терять нечего. А вот получится ли у них что-то в атаке — это другой вопрос. Хотя команд забивала в последних 11 домашних выступлениях.

Грузины все же должны порадовать публику хотя бы одним голом. «Фейеноорд» точно воспользуется хотя бы одним шансом. Так что вариант «обе забьют» можно использовать для ставки на этот поединок. Коэффициент составляет 1.64. 0