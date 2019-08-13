«Ференцварош» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 2.21) и ставки матч квалификационного раунда Лиги чемпионов 13 августа 2019 года

Во вторник, 13 августа, в ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» примет хорватский «Динамо» Загреб. Начало игры — 21:00 по мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Динамо» Загреб.

«Ференцварош»

Первый матч этих команд, прошедший неделю тому назад в Хорватии, завершился вничью со счетом 1:1. Хозяева забили на старте поединка, но по истечении часа игры пропустили в ответ.

На данный момент у «зеленых орлов» 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой они сперва победили в семи играх кряду, а в последних двух — сыграли вничью.

В этой Лиги чемпионов дружина Сергея Реброва преодолела уже две стадии квалификации. На перовом этапе венгры дважды обыграли болгарский «Лудогорец» — 2:1 и 3:2.

Во втором квалификационном раунде чемпион Венгрии прошел мальтийскую «Валлетту». Дома венгерский коллектив победил 3:1, в ответной игре была зафиксирована ничья 1:1.

«Динамо» Загреб

Загребцы, в отличии от своего предстоящего противника, выбили только одного соперника в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

На предыдущем этапе отбора «Динамо» без особых усилий справилось с грузинским «Сабуртало», одолев тбилисцев в двух встречах с общим счетом 5:0.

В недавно стартовавшем сезоне в Хорватии клуб из Загреба выиграл Суперкубок страны, одолев «Риеку» (1:0). После этого «синим» удалось выиграть в трех турах национального чемпионата кряду, а в последнем туре они сыграли вничью с «Осиеком» — 0:0.

Прогноз на «Ференцварош» — «Динамо» Загреб

Чемпион Венгрии не особо надежно играет в обороне, пропустив в каждой игре Лиги чемпионов. Думаем, что и в этой встрече венгры не уйдут «сухими» с поля. Рискнем поставить на то, что хорваты забьют более 1,5 гола. 0