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    Продлит ли «Динамо» пропускную серию «Ференцвароша»?

    «Ференцварош» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 2.21) и ставки матч квалификационного раунда Лиги чемпионов 13 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Динамо Загреб
    Прогноз на «Ференцварош» — «Динамо» Загреб
    Фрагмент первого поединка
    Во вторник, 13 августа, в ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» примет хорватский «Динамо» Загреб. Начало игры — 21:00 по мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Динамо» Загреб.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 13 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.35
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    «Ференцварош»

    Первый матч этих команд, прошедший неделю тому назад в Хорватии, завершился вничью со счетом 1:1. Хозяева забили на старте поединка, но по истечении часа игры пропустили в ответ.

    На данный момент у «зеленых орлов» 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой они сперва победили в семи играх кряду, а в последних двух — сыграли вничью.

    В этой Лиги чемпионов дружина Сергея Реброва преодолела уже две стадии квалификации. На перовом этапе венгры дважды обыграли болгарский «Лудогорец» — 2:1 и 3:2.

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  • 26/07/2019

    • Во втором квалификационном раунде чемпион Венгрии прошел мальтийскую «Валлетту». Дома венгерский коллектив победил 3:1, в ответной игре была зафиксирована ничья 1:1.

    «Динамо» Загреб

    Загребцы, в отличии от своего предстоящего противника, выбили только одного соперника в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

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    На предыдущем этапе отбора «Динамо» без особых усилий справилось с грузинским «Сабуртало», одолев тбилисцев в двух встречах с общим счетом 5:0.

    В недавно стартовавшем сезоне в Хорватии клуб из Загреба выиграл Суперкубок страны, одолев «Риеку» (1:0). После этого «синим» удалось выиграть в трех турах национального чемпионата кряду, а в последнем туре они сыграли вничью с «Осиеком» — 0:0.

    Прогноз на «Ференцварош» — «Динамо» Загреб

    Чемпион Венгрии не особо надежно играет в обороне, пропустив в каждой игре Лиги чемпионов. Думаем, что и в этой встрече венгры не уйдут «сухими» с поля. Рискнем поставить на то, что хорваты забьют более 1,5 гола. 0

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    «Ференцварош» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 2.21) и ставки матч квалификационного раунда Лиги чемпионов 13 августа 2019 года. Прогноз на «Ференцварош» — «Динамо» Загреб. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.21
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