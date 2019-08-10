«Динамо» — «Зенит». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата России по футболу 10 августа 2019 года

В субботу, 10 августа, «Динамо» на своем поле примет «Зенит» в рамках пятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» — «Зенит».

«Динамо»

Московское «Динамо» в четырех стартовых матчах нынешнего сезона сумело набрать всего пять очков.

«Бело-голубые» обыграли «Урал» (2:0), разошлись миром с «Арсеналом» (1:1) и «Спартаком» (0:0), а также уступили «Рубину» (0:1).

Примечательно, что в московском дерби с 35-й минуты подопечные Дмитрия Хохлова играли в большинстве, но не воспользовались этим.

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В лазарете «Динамо» находится защитник Антон Соснин, который недавно перенес операцию в Финляндии.

«Зенит»

Петербургский «Зенит» в стартовых турах национального первенства записал на свой счет сразу десять очков.

«Сине-бело-голубые» обыграли «Тамбов» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Оренбург» (2:0), а также сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), отыгравшись благодаря позднему голу Артема Дзюбы.

Не стоит забывать и о матче за Суперкубок России, в котором петербуржцы потерпели поражение от «Локомотива» (2:3).

Серьезных кадровых проблем у «Зенита» нет. Даже Игорь Смольников полноценно тренируется и готовится к игре.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 2.10, победа «Динамо» — 3.70, ничья — 3.20.

Москвичи считаются неудобным соперником для лидера чемпионата, а все благодаря своей цепкой игре в обороне. Давайте не забывать, что в прошлом сезоне команда Хохлова выиграла у «сине-бело-голубых» на своем поле.

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Стоит ли ждать повторения подобного сценария? Нам кажется, что нет. На старте сезона «Динамо» не впечатляет. Себе в актив «бело-голубые» могут записать разве что встречу против «Урала».

В то же время «Зенит» пусть и без особого блеска, но свои очки набирает. Да, в Краснодаре ему пришлось тяжело, но играл он хорошо и отыгрался заслуженно. Наш прогноз — «победа гостей».

Также мы бы присмотрелись к ставке «индивидуальный тотал "Динамо" меньше 1» за 1.60. Москвичи пока уж очень плохо смотрятся в атаке, поэтому им будет непросто поразить ворота Андрея Лунева. 0