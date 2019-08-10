«Бернли» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч английской Премьер-лиги 10 августа 2019 года

В субботу, 10 августа, в первом туре английской Премьер-лиги «Бернли» на своем поле примет «Саутгемптон». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. Прогноз на «Бернли» — «Саутгемптон».

«Бернли»

«Бернли» по итогам прошлого розыгрыша АПЛ занял 15 место, опередив зону вылета на шесть очков. В 38 матчах чемпионата «бордовые» 11 игр выиграли, 7 раз сыграли вничью и 20 поединков проиграли, разница мячей — 45:68.

В межсезонье дружина Шона Дайча провела семь матчей, в которых она пять встреч выиграла при одном ничейном результате и поражении.

Усилилась команда полузащитником Джейм Родригесом из ВБА и голкипером Северной Ирландии Бэйли Пикок-Фарреллом.

В «Астон Виллу» за 8,8 миллионов евро был продан голкипер национальной команды Англии Том Хитон, который являлся основным стражем ворот «Бернли» с 2013 года.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» закончил прошлый чемпионат Англии на 16 строке в турнирной таблице. В 38 поединках «святые» добыли 9 побед, 12 ничьих и 17 поражений, забили 45 мячей, пропустили на 20 больше.

Подготовку к новому сезону «красно-белые» провели очень удачно. Они выиграли четыре поединка из пяти при одном ничейном результате.

В летнее трансферное окно «Саутгемптон» провел неплохое усиление. У «Ливерпуля» за 22,2 миллиона евро купил форварда Дэнни Ингза, почти за 17 млн приобрел у «Бирмингема» нападающего Фреда Адамса, из бельгийского «Стандарда» пришел малийский хавбек Мусса Дженепо.

Календарь и таблица АПЛ

Продал в «Астан Виллу» за 15,5 миллионов евро защитника Мэтта Таргетта и форварда Сэма Галлахера в Чепионшип.

Оба матча в прошлом сезоне АПЛ между этими командами завершились вничью. В Бернли — 1:1, в Саутгемтоне — 0:0.

Прогноз на «Бернли» — «Саутгемптон»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу «Бернли» предлагают — 2.75.

На викторию «Саутгемптона» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.30.

Прогнозируем, что «святые», которые более качественно провели трансферную компанию и удачно играли в летних спаррингах, не проиграют в этом поединке. 0