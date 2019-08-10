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    Увезут ли «святые» очки из Бернли?

    «Бернли» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч английской Премьер-лиги 10 августа 2019 года

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    Прогноз на «Бернли» — «Саутгемптон»
    Дэнни Ингз
    В субботу, 10 августа, в первом туре английской Премьер-лиги «Бернли» на своем поле примет «Саутгемптон». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. Прогноз на «Бернли» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Августа 2019 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 17:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.55
  • X
  • 3.30
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    «Бернли»

    «Бернли» по итогам прошлого розыгрыша АПЛ занял 15 место, опередив зону вылета на шесть очков. В 38 матчах чемпионата «бордовые» 11 игр выиграли, 7 раз сыграли вничью и 20 поединков проиграли, разница мячей — 45:68.

    В межсезонье дружина Шона Дайча провела семь матчей, в которых она пять встреч выиграла при одном ничейном результате и поражении.

    Усилилась команда полузащитником Джейм Родригесом из ВБА и голкипером Северной Ирландии Бэйли Пикок-Фарреллом.

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    • В «Астон Виллу» за 8,8 миллионов евро был продан голкипер национальной команды Англии Том Хитон, который являлся основным стражем ворот «Бернли» с 2013 года.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» закончил прошлый чемпионат Англии на 16 строке в турнирной таблице. В 38 поединках «святые» добыли 9 побед, 12 ничьих и 17 поражений, забили 45 мячей, пропустили на 20 больше.

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    Подготовку к новому сезону «красно-белые» провели очень удачно. Они выиграли четыре поединка из пяти при одном ничейном результате.

    В летнее трансферное окно «Саутгемптон» провел неплохое усиление. У «Ливерпуля» за 22,2 миллиона евро купил форварда Дэнни Ингза, почти за 17 млн приобрел у «Бирмингема» нападающего Фреда Адамса, из бельгийского «Стандарда» пришел малийский хавбек Мусса Дженепо.

    Календарь и таблица АПЛ

    Продал в «Астан Виллу» за 15,5 миллионов евро защитника Мэтта Таргетта и форварда Сэма Галлахера в Чепионшип.

    Оба матча в прошлом сезоне АПЛ между этими командами завершились вничью. В Бернли — 1:1, в Саутгемтоне — 0:0.

    Прогноз на «Бернли» — «Саутгемптон»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу «Бернли» предлагают — 2.75.

    На викторию «Саутгемптона» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.30.

    Прогнозируем, что «святые», которые более качественно провели трансферную компанию и удачно играли в летних спаррингах, не проиграют в этом поединке. 0

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    «Бернли» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч английской Премьер-лиги 10 августа 2019 года. Прогноз на «Бернли» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.49
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