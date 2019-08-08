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    «Нефтчи» — «Бней Иегуда». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Нефтчи» — «Бней Иегуда»
    Футболисты «Нефтчи»
    В первом поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы азербайджанский «Нефтчи» на своем поле примет израильский клуб «Бней Иегуда». Игра пройдет 8 августа и начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на «Нефтчи» — «Бней Иегуда».

    «Нефтчи»

    Азербайджанские «нефтяники» пока удачно проводят свою компанию в Лиге Европы. На первой стадии отбора они в двух встречах разгромили молдавскую «Сперанцу» (6:0 и 3:0).

    А на следующем этапе квалификации клуб из Баку выбил тульский «Арсенал», который дебютировал в еврокубках.

    В России «черно-белые» победили «канониров» со счетом 1:0, а на своей территории одержали более убедительную викторию — 3:0.

    За четыре еврокубковых матча, которые пока являются единственными официальными в новом сезоне, «Нефтчи» забил 13 мячей при этом не пропустив в них.

    «Бней Иегуда»

    «Бней Иегуда» в прошедшем чемпионате Израиля заняла пятое место, позволяющее команде стартовать с третьего раунда квалификации в Лиге Европы.

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    «Золотые львы» являются нечастыми гостями на евроарене. За последнее десятилетие они брали участие только в четырех еврокомпаниях.

    И за все это время выступлений более одного раунда клуб из юга Тель-Авива не проходил никогда. В последнем своем появлении он прошел словацкий «Тренчин» (2:0 и 1:1), но затем уступил российскому «Зениту» (0:2 и 1:0).

    «Бней Иегуда» имеет опыт игр с азербайджанскими командами. Десять лет тому назад на стадии первого отборочного раунда ЛЕ она дважды обыграла «Симург» — 3:0 и 1:0.

    Прогноз на «Нефтчи» — «Бней Иегуда»

    Хозяева в этом поединке имеют все шансы продолжить свою победную серию, но не уверенны, что «Нефтчи» сохранит свои ворота сухими. 0

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    «Нефтчи» — «Бней Иегуда». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года. Прогноз на «Нефтчи» — «Бней Иегуда». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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