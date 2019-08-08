«Астана» — «Валлетта». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года

В первом поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы казахский клуб «Астана» на своем поле примет мальтийскую «Валлетту». Игра пройдет в Нур-Султане 8 августа и начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на «Астана» — «Валлетта».

«Астана»

«Астана» взяла старт в еврокубках еще месяц тому назад. На стадии первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «желто-синие» встречались с румынским «Клужем».

В первом поединке казахи обыграли чемпиона Румынии на своей территории со счетом 1:0, но в ответном матча «Астана» проиграла 1:3 и отправилась в Лигу Европу.

На этапе второго отборочного раунда второго по рангу евротурнира клуб из города Нур-Султан выиграл противостояние у «Санта-Коломы» из Андорры — 4:1 и 0:0.

Накануне «столичные» проиграли в чемпионате Казахстана «Шахтеру» Караганда со счетом 0:1. Этим поражением «Астана» отдала первую строчку «Тоболу», от которого теперь отстает на один пункт.

«Валлетта»

Так как, чемпионат Мальты еще не стартовал, «Валлетта» проводила официальные матчи только в еврокубках.

В отличии от своего предстоящего противника, «мальтийские львы» только сейчас оказались в Лиге Европы. До этого они выступали в Лиге чемпионов.

На первом этапе квалификации самого престижного евротурнира «лилейно-белые» из-за правила выездного гола переиграли люксембуржский «Дюделанж»: 2:2 — в гостях и 1:1 — на своем поле.

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Но на второй стадии отбора ЛЧ «Валлетта» оказалась слабее венгерского «Ференцвароша». В Будапеште мальтийцы уступили со счетом 1:3, а на Мальте была зафиксирована ничья — 1:1.

Прогноз на «Астана» — «Валлетта»

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.18.

На викторию «Валлетты» дают — 16.00, ничья оценена — в 7.20.

Победа «Астаны» на своей территории не вызывает ни у кого сомнения, думаем, что хозяева выиграют с разницей в несколько мячей. 0