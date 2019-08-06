ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Рубин»Сели на хвост. ЦСКА стал главным преследователем «Зенита» «Боруссия» одержала убедительную победу«Боруссия» нанесла психологический удар по «Баварии» Ярослав РакицкийРПЛ. Ничья в московском дерби, ЦСКА обыграл «Рубин», «Зенит» и «Краснодар» обменялись голами
  • 00:25
    • Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы 2019/2020. Онлайн
  • 23:56
    • «Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов
  • 23:18
    • Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов 2019/2020. Онлайн
  • 20:53
    • ЦСКА обыграл «Рубин» благодаря голу Чалова
  • 23:27
    • «Сочи» разошелся миром с «Уфой»
  • 23:00
    • «Барселона» вырвала победу у «Арсенала» в матче Кубка Гампера
  • 19:08
    • «МанСити» по пенальти одолел «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии
    Все новости спорта

    АПОЭЛ на Кипре оставит «Карабах» ни с чем

    АПОЭЛ — «Карабах». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 6 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на АПОЭЛ
    Прогноз на АПОЭЛ — «Карабах»
    Андрия Павлович
    Во вторник, 6 августа, в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов кипрский АПОЭЛ дома примет азербайджанский «Карабах». Начало игры — 20:00 по мск. Прогноз на АПОЭЛ — «Карабах».

    АПОЭЛ

    АПОЭЛ в этом сезоне Лиги чемпионов уже преодолел один раунд отбора. На предыдущей стадии киприоты без особых усилий справились с чемпионом Черногории «Сутьеской».

    В первом поединке, который прошел на Балканах, «легенды» добились минимальной победы со счетом 1:0, а на своей территории «желто-синие» разгромили черногорцев — 3:0.

    Помимо этих матчей чемпион Кипра сыграл в межсезонье четыре контрольных встречи, в которых трижды проиграл и раз победил (донецкий «Шахтер» со счетом 1:0).

  • Ла Лига или АПЛ: кто потратит больше денег этим летом?
  • Клубы из чемпионата Испании пока опережают англичан
  • 02/08/2019

    • В прошлом евросезоне АПОЭЛ был выбит на первом же этапе ЛЧ, а переместившись в ЛЕ оказался в шаге от группового раунда, уступив в раунде плей-офф по пенальти казахской «Астане».

    «Карабах»

    Чемпиона Азербайджана преодолел в текущем розыгрыше Лиги чемпионов уже два этапа. На первой стадии отбора «скакуны» выбили албанский «Партизани» — 2:0 и 0:0.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В следующем раунде квалификации «черно-белые» одолели ирландский «Дандолк». После гостевых 1:1, азербайджанцы разгромили оппонента на своей арене 3:0 и прошли дальше.

    Перед этими играми 7-кратный чемпион Азербайджана провел шесть товарищеских встреч, где он трижды победил, два матча закончил вничью и раз проиграл.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Минувший сезон «Карабах» также начал играть в Лиге чемпионов, но был выбит от туда белорусским БАТЭ и перебрался в ЛЕ, где добрался до группового этапа, но занял на нем последнее место.

    Прогноз на АПОЭЛ — «Карабах»

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу АПОЭЛя предлагают — 1.85.

    На викторию «Карабаха» дают — 4.95, ничья оценена — в 3.30.

    АПОЭЛ на своем поле играет очень сильно, зачастую обыгрывая команды даже превосходящие их в классе. Прогнозируем, что киприоты в первой игре добудут викторию. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • Битва тренеров АПЛ. Сульшер и Лэмпард — в роли отстающих
    • 01:55 01/08/2019     Антонио Конте
  • Напряженное лето «Интера». У Конте хватает проблем
    • 18:55 30/07/2019     Малком
  • Малком дебютировал без блеска. «Зенит» потерял первые очки в РПЛ
    • Вчера в 09:27
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    АПОЭЛ — «Карабах». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 6 августа 2019 года. Прогноз на АПОЭЛ — «Карабах». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
    Тоже интересно
    Юрген Клопп и Пеп Гвардиола Футбол Гвардиола против Клоппа. Новое великое противостояние?Сезон в Англии откроется матчем между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» Вчера в 14:320
  • 19:15
    • «Интер» победил «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов
  • 18:41
    • Гвардиола стал первым тренером в АПЛ, получившим желтую карточку
  • 18:25
    • Гол Луценко принес «Арсеналу» победу над «Тамбовом»
    Малком Футбол Малком дебютировал без блеска. «Зенит» потерял первые очки в РПЛРеакция СМИ на ничью в матче 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» Вчера в 09:270
  • Экспресс дня

  • Что принесет старт сезона в Англии?
  • 3.25
    •
  • 23:45
    • Сорокин: Чего нам не хватило в матче с ЦСКА? Голов
  • 23:21
    • Гончаренко: В концовке матча сдержали натиск «Рубина»
  • 22:51
    • Агент: Думаю, Фернандеш продолжит карьеру в другой команде
    Андре Шюррле на скамейке запасных Футбол Обоюдное поражение соседей. Московское дерби осталось без победителяНа «Открытие Арене» «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью Вчера в 00:510
  • 17:54
    • Хэмилтон — победитель Гран-при Венгрии
  • 16:19
    • Сборная России проиграла Ирану в Москве
  • 15:32
    • Понсе грозит дисквалификация до трех матчей
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие