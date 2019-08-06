АПОЭЛ — «Карабах». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 6 августа 2019 года

Во вторник, 6 августа, в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов кипрский АПОЭЛ дома примет азербайджанский «Карабах». Начало игры — 20:00 по мск. Прогноз на АПОЭЛ — «Карабах».

АПОЭЛ

АПОЭЛ в этом сезоне Лиги чемпионов уже преодолел один раунд отбора. На предыдущей стадии киприоты без особых усилий справились с чемпионом Черногории «Сутьеской».

В первом поединке, который прошел на Балканах, «легенды» добились минимальной победы со счетом 1:0, а на своей территории «желто-синие» разгромили черногорцев — 3:0.

Помимо этих матчей чемпион Кипра сыграл в межсезонье четыре контрольных встречи, в которых трижды проиграл и раз победил (донецкий «Шахтер» со счетом 1:0).

В прошлом евросезоне АПОЭЛ был выбит на первом же этапе ЛЧ, а переместившись в ЛЕ оказался в шаге от группового раунда, уступив в раунде плей-офф по пенальти казахской «Астане».

«Карабах»

Чемпиона Азербайджана преодолел в текущем розыгрыше Лиги чемпионов уже два этапа. На первой стадии отбора «скакуны» выбили албанский «Партизани» — 2:0 и 0:0.

В следующем раунде квалификации «черно-белые» одолели ирландский «Дандолк». После гостевых 1:1, азербайджанцы разгромили оппонента на своей арене 3:0 и прошли дальше.

Перед этими играми 7-кратный чемпион Азербайджана провел шесть товарищеских встреч, где он трижды победил, два матча закончил вничью и раз проиграл.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Минувший сезон «Карабах» также начал играть в Лиге чемпионов, но был выбит от туда белорусским БАТЭ и перебрался в ЛЕ, где добрался до группового этапа, но занял на нем последнее место.

Прогноз на АПОЭЛ — «Карабах»

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу АПОЭЛя предлагают — 1.85.

На викторию «Карабаха» дают — 4.95, ничья оценена — в 3.30.

АПОЭЛ на своем поле играет очень сильно, зачастую обыгрывая команды даже превосходящие их в классе. Прогнозируем, что киприоты в первой игре добудут викторию. 0