ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николя ПепеВзрывной и левоногий. За кого «Арсенал» отдал рекордные деньги Эден АзарЛа Лига или АПЛ: кто потратит больше денег этим летом? «Арсенал» — «Нефтчи»Бакинский позор. Такому «Арсеналу» нечего делать в Лиге Европы
  • 08:11
    • Медведев — в полуфинале турнира в Вашингтоне
  • 08:00
    • Месси отстранен от игр за сборную и оштрафован
  • 00:16
    • «МЮ» согласовал с «Лестером» трансфер Магуайра
  • 23:55
    • Гжегож Крыховяк — игрок июля в «Локомотиве»
  • 23:40
    • Садио Мане не поможет «Ливерпулю» в матче Суперкубка Англии
  • 22:54
    • ЦСКА связался с «Интером» для подписания Пушкаша
  • 22:43
    • Мадридский «Реал» готов обменять Модрича на Неймара
    Все новости спорта

    С чем «Тоттенхэм» подойдет к началу сезона?

    «Тоттенхэм» — «Интер». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 4 августа 2019 года

    Прогнозы на Международный кубок чемпионов Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Интер Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Интер»
    Эрик Ламела
    В воскресенье, 4 августа, «Тоттенхэм» сыграет с «Интером» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Интер».

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» отлично провел прошлый сезон, в котором занял четвертое место в Премьер-лиге и дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю» (0:2).

    «Шпоры» дебютировали на Международном кубке чемпионов, одержав победу над «Ювентусом» (3:2). По голу в составе лондонцев забили Эрик Ламела, Лукас Моура и Гарри Кейн.

    После этого во втором матче турнира лондонцы уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2), из-за чего потеряли шансы выиграть первенства.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •

    Тем не менее, подопечным Маурисио Почеттино удалось выиграть Кубок Ауди в Германии. После победы в полуфинале над «Реалом» (1:0) они выиграли у «Баварии» (2:2) в решающем матче по пенальти.

    «Интер»

    «Интер» в рамках предсезонки провел четыре встречи. Сначала был обыгран «Лугано» (2:1), затем миланский клуб провел два матча в рамках Международного Кубка чемпионов.

    Сперва коллектив минимально уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1). После этого в серии пенальти «нерадзурри» проиграли «Ювентусу», сыграв (1:1) в основное время.

    Предыдущий поединок команды был товарищеским, в котором ей противостоял ПСЖ. Он также завершился со счетом 1:1, но по итогам серии пенальти выиграли подопечные Антонио Конте.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,8, тогда как успех гостей оценивается в 3,9, а ничья — в 3,7.

    Рекомендуем ставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Сегодня в 14:30
    •  1.44
  • Прогноз на матч Чертаново — Химки
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Локомотив
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Милан
  • Сегодня в 19:25
    •  3.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Милан
  • Сегодня в 19:25
    •  1.57
  • Прогноз на матч Витесс — Аякс
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Львов — Динамо Киев
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Сегодня в 21:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Бавария
  • Сегодня в 21:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атланта Юнайтед — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Завтра в 00:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тамбов — Арсенал Тула
  • Завтра в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Астана
  • Завтра в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Андре Шюррле
  • Шюррле — не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак»
    • 12:08 01/08/2019     Пеп Гвардиола
  • Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?
    • 12:45 01/08/2019     Петербуржцы одерживают третью победу подряд в РПЛ
  • «Зенит» единственный в лиге, кто не теряет очки
    • 19:00 28/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Тоттенхэм» — «Интер». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 4 августа 2019 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?Пеп Гвардиола хочет вывести свою команду на новый уровень 01/08/2019 в 12:450
  • 08:23
    • Калинская обыграла Младенович в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
  • 22:28
    • Шюррле очень нравится Москва и ее рестораны
  • 21:45
    • Малком — пятый в списке самых дорогих продаж «Барселоны»
    Малком Футбол Из «Барселоны» — в «Зенит» во благоКто такой потенциальный новичок питерцев Малком? 01/08/2019 в 03:410
  • Экспресс дня

  • Станут ли россияне полуфиналистами американского турнира?
  • 3.41
    •
  • 08:56
    • ПСВ согласился отпустить Лосано в «Наполи»
  • 08:40
    • «Ахмат» близок к аренде форварда «Спартака»
  • 21:32
    • «Наполи» собирается продать Милика и приобрести Икарди
    Пеп Гвардиола Футбол Битва тренеров АПЛ. Сульшер и Лэмпард — в роли отстающихВ новом сезоне чемпионата Англии команды возглавляют легендарные персоны и новички тренерского цеха 01/08/2019 в 01:550
  • 21:23
    • «МЮ» попытается подписать Эриксена в случае провала переговоров по Бруну Фернандешу
  • 16:55
    • «Зенит» объявил о подписании Малкома
  • 17:42
    • Тренер АЗ: Тиль на пути в Россию
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие