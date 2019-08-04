«Тоттенхэм» — «Интер». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 4 августа 2019 года

В воскресенье, 4 августа, «Тоттенхэм» сыграет с «Интером» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Интер».

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» отлично провел прошлый сезон, в котором занял четвертое место в Премьер-лиге и дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю» (0:2).

«Шпоры» дебютировали на Международном кубке чемпионов, одержав победу над «Ювентусом» (3:2). По голу в составе лондонцев забили Эрик Ламела, Лукас Моура и Гарри Кейн.

После этого во втором матче турнира лондонцы уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2), из-за чего потеряли шансы выиграть первенства.

Тем не менее, подопечным Маурисио Почеттино удалось выиграть Кубок Ауди в Германии. После победы в полуфинале над «Реалом» (1:0) они выиграли у «Баварии» (2:2) в решающем матче по пенальти.

«Интер»

«Интер» в рамках предсезонки провел четыре встречи. Сначала был обыгран «Лугано» (2:1), затем миланский клуб провел два матча в рамках Международного Кубка чемпионов.

Сперва коллектив минимально уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1). После этого в серии пенальти «нерадзурри» проиграли «Ювентусу», сыграв (1:1) в основное время.

Предыдущий поединок команды был товарищеским, в котором ей противостоял ПСЖ. Он также завершился со счетом 1:1, но по итогам серии пенальти выиграли подопечные Антонио Конте.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,8, тогда как успех гостей оценивается в 3,9, а ничья — в 3,7.

Рекомендуем ставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0