«Атланта Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Кубка чемпионата США по футболу 4 августа 2019 года

В воскресенье, 4 августа, «Атланта Юнайтед» сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках чемпионата МЛС. Встреча, которая пройдет в Атланте на стадионе «Мерседес Бенц», начнется в 00:00 по московскому времени. Прогноз на «Атланта Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Атланта Юнайтед»

Действующий чемпион МЛС после 23 матча текущего чемпионата идет на второй позиции в Восточной конференции. На его счету 36 очков, что в трех баллах от лидера.

Разгромив в домашней встрече «Хьюстон Динамо» со счетом 5:0, «красно-черные» прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию, где они дважды проиграли и раз сыграли вничью.

Поражения состоялись в выездных играх против «Чикаго Файр» (1:5) и «Сиэтла» (1:2), ничейный результат пришелся на домашний поединок с «Нью-Йорк РБ» — 3:3.

После этого коллективом был повержен «Ди Си Юнайтед» (2:0). Тем не менее, в предыдущем поединке «Атланта Юнайтед» уступила в гостях ФК «Лос-Анджелесу».

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» является одним из лидеров Западной конференции. В его активе 37 очков и третья строчка в таблице, что в одном балле от «Сиэтл Саундерс», который идет вторым.

Тем не менее, в семи предыдущих поединках чемпионата МЛС команда не отличается стабильностью. В четырех из них она проиграла и только в трех победила.

Одно из поражений калифорнийцев в этой серии случились против прямого конкурента, когда «Сан-Хосе Эрткуэйкс» одолел подопечных Гильермо Скелотто со счетом 3:1.

К грядущей встрече они и вовсе подходят после разгрома от «Портленд Тимберс» с результатом 0:4.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех гостей оценивается в 8,5, а ничья — в 5,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Атланта Юнайтед» выиграет, и обе команды забьют за 2,37. 0