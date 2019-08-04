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    Выйдет ли «Атланта» в лидеры Востока?

    «Атланта Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Кубка чемпионата США по футболу 4 августа 2019 года

    MLS
    Прогноз на «Атланта Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
    «Атланта Юнайтед»
    В воскресенье, 4 августа, «Атланта Юнайтед» сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках чемпионата МЛС. Встреча, которая пройдет в Атланте на стадионе «Мерседес Бенц», начнется в 00:00 по московскому времени. Прогноз на «Атланта Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

    «Атланта Юнайтед»

    Действующий чемпион МЛС после 23 матча текущего чемпионата идет на второй позиции в Восточной конференции. На его счету 36 очков, что в трех баллах от лидера.

    Разгромив в домашней встрече «Хьюстон Динамо» со счетом 5:0, «красно-черные» прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию, где они дважды проиграли и раз сыграли вничью.

    Поражения состоялись в выездных играх против «Чикаго Файр» (1:5) и «Сиэтла» (1:2), ничейный результат пришелся на домашний поединок с «Нью-Йорк РБ» — 3:3.

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    После этого коллективом был повержен «Ди Си Юнайтед» (2:0). Тем не менее, в предыдущем поединке «Атланта Юнайтед» уступила в гостях ФК «Лос-Анджелесу».

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» является одним из лидеров Западной конференции. В его активе 37 очков и третья строчка в таблице, что в одном балле от «Сиэтл Саундерс», который идет вторым.

    Тем не менее, в семи предыдущих поединках чемпионата МЛС команда не отличается стабильностью. В четырех из них она проиграла и только в трех победила.

    Одно из поражений калифорнийцев в этой серии случились против прямого конкурента, когда «Сан-Хосе Эрткуэйкс» одолел подопечных Гильермо Скелотто со счетом 3:1.

    К грядущей встрече они и вовсе подходят после разгрома от «Портленд Тимберс» с результатом 0:4.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех гостей оценивается в 8,5, а ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Атланта Юнайтед» выиграет, и обе команды забьют за 2,37. 0

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    «Атланта Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Кубка чемпионата США по футболу 4 августа 2019 года. Прогноз на «Атланта Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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