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    Что принесет встреча лидеров ФНЛ?

    «Чертаново» — «Химки». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч ФНЛ 3 августа 2019 года

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    Прогноз на «Чертаново» — «Химки»
    «Чертаново» — «Химки»: фрагмент матча прошлого сезона
    В субботу, 3 августа, в шестом туре перовой российской лиги «Чертаново» в Москве встретится с подмосковными «Химками». Начало игры — в 15:00 по мск. Прогноз на «Чертаново» — «Химки».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 03 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Чертаново»

    ФК «Чертаново» в минувшем сезоне ФНЛ финишировал на пятой строке, отстав всего лишь на один балл от зоны переходных матчей.

    В текущем розыгрыше «чертята» в пяти поединках набрали 13 очков и делят 1-3 место со своим предстоящим соперником и «Томью».

    Стартовали с двух викторий кряду — над «Чайкой» (1:0) в гостях и «Енисеем» (2:1) дома. Затем потеряли первый раз пункты в этом сезоне, расписав гостевую мировую с «Факелом» (0:0).

    В последних двух турах московская команда снова стала на победный путь, поочередно одолев «Ротор» (1:0) на своей территории и «Балтику» (2:1) в Калининграде.

    «Химки»

    «Химки» завершили минувшее первенство первой лиги на девятой строке, оказавшись на расстоянии трех побед от зоны стыковых матчей с командой из РПЛ.

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    На старте текущего чемпионат подопечные Андрея Талалаева одержали виктории в первых четырех поединках. И только в последнем игровом дне подмосковная команда потеряла первый раз очки в этом розыгрыше ФНЛ.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Красно-черны» начали с выездной победы над «Лучом» (5:2), затем они на своей арене разобрались с курским «Авангардом», потом в гостях разгромили «Текстильщик» (4:1) и дома «Енисей» (4:0).

    Игра пятого тура закончилась ничейным результатом, где «Химки» поделили очки с «Ротором» в Волгограде со счетом 1:1.

    В минувшем розыгрыше ФНЛ команды обменялись результативными домашними победами. В Химках хозяева выиграли со счетом 3:2, а в Москве «чертята» взяли реванш — 2:1.

    Прогноз на «Чертаново» — «Химки»

    В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Химок» — 2.30, победа «Чертаново» — 23.25, ничья — 3.30.

    В поединке двух лидеров текущего розыгрыша ФНЛ мы ждем не особо результативный футбол. Думаем, что поединок будет «низовым».

    А учитывая хорошую игру «Чертаново» на своей территории, вполне возможно ожидать непроигрыша хозяев. 0

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    «Чертаново» — «Химки». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч ФНЛ 3 августа 2019 года. Прогноз на «Чертаново» — «Химки». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.44
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