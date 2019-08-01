ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фернандо и Луис АдрианоРеволюция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо и Луиса Адриано Юрген КлоппРастущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подряд Антонио КонтеНапряженное лето «Интера». У Конте хватает проблем
  • 17:45
    • Шюррле официально стал игроком «Спартака»
  • 22:22
    • «Ливерпуль» обыграл «Лион» в товарищеском матче
  • 22:11
    • «Русенборг», «Црвена Звезда» и «Карабах» вышли в третий квалификационный раунд ЛЧ
  • 20:56
    • Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «Фенербахче»
  • 20:27
    • Хачериди не перейдет в ЦСКА
  • 20:13
    • СМИ: «Динамо» готово купить у «Интера» Габигола
  • 19:58
    • Шюррле: Счастлив оказаться в Москве
    Все новости спорта

    Сможет ли «Пюник» пройти в третий раунд квалификации ЛЕ?

    «Яблонец» — «Пюник». Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы 1 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Яблонец» — «Пюник»
    Александр Тарханов
    В ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы чешский «Яблонец» будет принимать армянский «Пюник». Матч пройдет на стадионе «Стршельнице» 1 августа. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Яблонец» — «Пюник».

    «Яблонец»

    В минувшем сезоне «Яблонец» занял в чемпионате Чехии четвертое место, получив возможность стартовать в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

    До старта в Лиге Европы подопечные Петра Рады успели провести пару матчей в своем национальном первенстве. «Яблонец» сперва на своем поле обыграл «Богемианс 1905» (2:0), но затем с тем же счетом на выезде проиграл «Спарте».

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •

    Выездной матч против «Пюника» завершился для команды весьма неплохо. Во втором тайме чешский клуб сумел забить выездной мяч и удержал довольно комфортные для себя 1:2.

    После этого 28 июля у «Яблонца» был матч чемпионата Чехии, причем команде удалось покуражиться, разгромив «Словацко» со счетом 6:0.

    «Пюник»

    Прошлый сезон «Пюник» завершил с серебряными медалями чемпионата Армении, на одно очко отстав от чемпиона, которым стал «Арарат-Армения». В квалификацию Лиги Европы команда пробилась в четвертый раз подряд и стартовала там с первого раунда.

    Первым соперником подопечных Александра Тарханова стал македонский клуб «Шкупи». Пройти этого соперника «Пюнику» удалось за счет выездной победы. Домашний для армянского клуба матч завершился со счетом 3:3, а вот в гостях команде удалось выиграть — 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    Чемпионат Армении еще не стартовал, и следующим поединком для «Пюника» вновь стал матч квалификации Лиги Европы — «Яблонец» был обыгран со счетом 2:1.

    Отметим, что в официальных матчах «Пюник» в предыдущий раз проигрывал еще 7 апреля. Беспроигрышная серия команды составляет 12 игр.

    Прогноз

    На победу «Яблонца» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,18, на ничейный результат — 7,10, а на победу «Пюника» — 15,00.

    Проход «Яблонца» оценивается коэффициентом 1,24, а проход «Пюника» — 4,04.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше трех голов с коэффициентом 1,77.

    Также можно поставить на «Обе забьют — Нет» с коэффициентом 1,50. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Заря — Будучность
  • Завтра в 19:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Хаккен — АЗ Алкмаар
  • Завтра в 19:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Рига — Пяст
  • Завтра в 19:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Дебрецен — Торино
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нефтчи — Арсенал
  • Завтра в 20:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Шериф — Партизани Тирана
  • Завтра в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — Люцерн
  • Завтра в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Прогресс Нидеркорн — Глазго Рейнджерс
  • Завтра в 20:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Брондбю — Лехия
  • Завтра в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Эсбьерг — Шахтер Солигорск
  • Завтра в 20:45
    •  1.50
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Флора
  • Завтра в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Крузейдерс — Вулверхэмптон
  • Завтра в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Витория — Женесс
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ЦСКА — «Локомотив»
  • Страсти вокруг ВАРа. ЦСКА одержал победу благодаря видеоповтору
    • 01:11 29/07/2019     Фрагмент матча
  • Канонада не загремела. «Арсенал» начал европоход с поражения
    • 12:00 26/07/2019     Юрген Клопп
  • Растущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подряд
    • Вчера в 21:30
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Яблонец» — «Пюник». Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы 1 августа 2019 года. Прогноз на «Яблонец» — «Пюник». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
    Тоже интересно
    Один из героев Испании — Хуан Миранда Футбол Испания привыкает доминироватьРеакция прессы на победу Испании на Евро 2019 U19 Вчера в 03:390
  • 19:28
    • Шюррле — третий чемпион мира в истории РПЛ
  • 17:57
    • ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста года
  • 17:28
    • «Зенит» проведет медобследование Малкома 2 августа
    «Рубин» — «Ахмат» Футбол «Рубин» превратился в главное откровение сезонаРеакция спортивных СМИ на победу «Рубина» над «Ахматом» Вчера в 01:580
  • Экспресс дня

  • Стартует ли «Шахтер» с победы в новом сезоне УПЛ?
  • 3.58
    •
  • 19:47
    • «Арсенал» в ближайшие сутки подпишет Пепе
  • 19:13
    • Полузащитник «Шальке» перешел в «Хоффенхайм»
  • 16:43
    • «Фиорентина» подписала Боатенга
    Малком Футбол Трансферный дайджест. 23-29 июляПереберется ли в Россию хавбек «Барселоны», какой клуб выберет полузащитник «Ювентуса», где продолжит карьеру бывшая звезда «Баварии» и другие трансферные новости последних дней 29/07/2019 в 20:170
  • 15:52
    • Фил Невилл — лидер в борьбе за звание тренера года в женском футболе
  • 15:31
    • ФИФА опубликовала список претендентов на звание тренера года в мужском футболе
  • 12:37
    • Семин: Жду трансферов «Локомотива»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие