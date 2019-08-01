«Яблонец» — «Пюник». Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы 1 августа 2019 года

В ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы чешский «Яблонец» будет принимать армянский «Пюник». Матч пройдет на стадионе «Стршельнице» 1 августа. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Яблонец» — «Пюник».

«Яблонец»

В минувшем сезоне «Яблонец» занял в чемпионате Чехии четвертое место, получив возможность стартовать в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

До старта в Лиге Европы подопечные Петра Рады успели провести пару матчей в своем национальном первенстве. «Яблонец» сперва на своем поле обыграл «Богемианс 1905» (2:0), но затем с тем же счетом на выезде проиграл «Спарте».

Выездной матч против «Пюника» завершился для команды весьма неплохо. Во втором тайме чешский клуб сумел забить выездной мяч и удержал довольно комфортные для себя 1:2.

После этого 28 июля у «Яблонца» был матч чемпионата Чехии, причем команде удалось покуражиться, разгромив «Словацко» со счетом 6:0.

«Пюник»

Прошлый сезон «Пюник» завершил с серебряными медалями чемпионата Армении, на одно очко отстав от чемпиона, которым стал «Арарат-Армения». В квалификацию Лиги Европы команда пробилась в четвертый раз подряд и стартовала там с первого раунда.

Первым соперником подопечных Александра Тарханова стал македонский клуб «Шкупи». Пройти этого соперника «Пюнику» удалось за счет выездной победы. Домашний для армянского клуба матч завершился со счетом 3:3, а вот в гостях команде удалось выиграть — 2:1.

Все прогнозы на футбол

Чемпионат Армении еще не стартовал, и следующим поединком для «Пюника» вновь стал матч квалификации Лиги Европы — «Яблонец» был обыгран со счетом 2:1.

Отметим, что в официальных матчах «Пюник» в предыдущий раз проигрывал еще 7 апреля. Беспроигрышная серия команды составляет 12 игр.

Прогноз

На победу «Яблонца» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,18, на ничейный результат — 7,10, а на победу «Пюника» — 15,00.

Проход «Яблонца» оценивается коэффициентом 1,24, а проход «Пюника» — 4,04.

Наш прогноз на матч — тотал меньше трех голов с коэффициентом 1,77.

Также можно поставить на «Обе забьют — Нет» с коэффициентом 1,50. 0