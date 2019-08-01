«Шериф» — «Партизани» Тирана. Прогноз (к. 3.50) и ставки на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

В ответном поединке второго отборочного раунда Лиги Европы молдавский «Шериф» 1 августа на своей арене сыграет с албанский «Партизани». Начало встречи — 20:00 по Москве. Прогноз на «Шериф» — «Партизани» Тирана.

«Шериф»

«Шериф» провали первый матч этого еврокубкового сезона, проиграв дома разгромно на стадии 1-го раунда отбора грузинскому «Сабуртало» со счетом 0:3.

В ответной игре чемпион Молдовы забил к 11-й минуте игры в Грузии три безответных мяча, но развить свой успех не смог. Во втором тайме коллектив пропустил (1:3) и отправился на просторы Лиге Европы.

Это был первый случай, когда «Осы» не прошли первый этап отбора в Лиге чемпионов. Ранее они проходили как минимум двоих оппонентов.

В первом поединке против нынешнего соперника подопечные Зорана Зекича победили 1:0 на выезде.

«Партизани» Тирана

Начал эту еврокомпанию клуб из столицы Албании в Лиге чемпионов, откуда был выбит азербайджанским «Карабахом» в Лигу Европы.

Поединок на своей территории «Партизани» свел вничью со счетом 0:0. Тем не менее, в гостях уступили 0:2, пропустив второй гол за считанные минуты до конца встречи.

В двух предыдущих евротурнирах «красные быки» прекращали борьбу на первом же сопернике. В сезоне 2017/18 ЛЕ их выбил болгарский «Ботев Пловдив» (1:3 и 0:1).

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В минувшем розыгрыше ЛЕ «партизаны» уступили словенскому «Марибору» (0:1 и 0:2).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех гостей оценивается в 8,0, а ничья — в 4,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Шериф» выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0