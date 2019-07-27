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    Кто выиграет чемпионат Европы U19?

    Португалия U19 — Испания U19. Прогноз и ставки на финал юношеского ЧЕ-2019 27 июля 2019 года

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    Прогноз на Португалия U19 — Испания U19
    Сборная Испании U19
    В финальном матче чемпионата Европы U19 встретятся сборные Португалии и Испании. Матч пройдет 27 июля на «Республиканском стадионе» в Ереване. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на Португалия U19 — Испания U19.

    Португалия U19

    Сборная Португалии на европейском первенстве провела четыре матча, выиграла в трех при одной ничьей, забила 12 голов, а пропустила 1 мяч.

    Подопечные Эмилиу Пейши начали турнир с разгромной победы над Италией (3:0), после чего сыграли вничью с Испанией (1:1), а затем разгромили хозяев турнира сборную Армении (4:0).

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    В плей-офф Португалия вышла с первого места в группе за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

    В матче 1/2 финала португальские юниоры одержали еще одну разгромную победу. На этот раз они одолели сборную Ирландии — 4:0.

    Испания U19

    Сборная Испании в четырех матчах одержала две победы при двух ничьих. Разница мячей — 7:3.

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    • На групповом этапе подопечные Сантьяго Дении Санчеса стартовали с разгрома сборной Армении (4:1). Затем была ничья с Португалией (1:1) и победа над Италией (2:1).

    В полуфинал испанцы вышли со второго места в группе, уступив португальцам по разнице забитых и пропущенных мячей.

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    В 1/2 финала соперником сборной Испании была Франция. Команды так и не сумели распечатать ворота и решали судьбу путевки в финал в серии пенальти, где испанцы оказались точнее — 4:3.

    Прогноз

    На победу Португалии по итогам основного времени матча букмекеры дают коэффициент 3,00, на ничью — 3,42, а на победу Испании — 2,35.

    На то, что португальцы завоюют трофей, дается коэффициент 2,00, тогда как на Испанию — 1,82.

    Во встрече этих команд на групповой стадии Испания забила первой перед перерывом, но Португалия сравняла счет в начале второго тайма.

    Наш прогноз на матч — Португалия не проиграет в основное время с коэффициентом 1,61. 0

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    Португалия U19 — Испания U19. Прогноз и ставки на финал юношеского ЧЕ-2019 27 июля 2019 года. Прогноз на Португалия U19 — Испания U19. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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