Португалия U19 — Испания U19. Прогноз и ставки на финал юношеского ЧЕ-2019 27 июля 2019 года

Португалия U19
Сборная Португалии на европейском первенстве провела четыре матча, выиграла в трех при одной ничьей, забила 12 голов, а пропустила 1 мяч.
Подопечные Эмилиу Пейши начали турнир с разгромной победы над Италией (3:0), после чего сыграли вничью с Испанией (1:1), а затем разгромили хозяев турнира сборную Армении (4:0).
В плей-офф Португалия вышла с первого места в группе за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
В матче 1/2 финала португальские юниоры одержали еще одну разгромную победу. На этот раз они одолели сборную Ирландии — 4:0.
Испания U19
Сборная Испании в четырех матчах одержала две победы при двух ничьих. Разница мячей — 7:3.
На групповом этапе подопечные Сантьяго Дении Санчеса стартовали с разгрома сборной Армении (4:1). Затем была ничья с Португалией (1:1) и победа над Италией (2:1).
В полуфинал испанцы вышли со второго места в группе, уступив португальцам по разнице забитых и пропущенных мячей.
В 1/2 финала соперником сборной Испании была Франция. Команды так и не сумели распечатать ворота и решали судьбу путевки в финал в серии пенальти, где испанцы оказались точнее — 4:3.
Прогноз
На победу Португалии по итогам основного времени матча букмекеры дают коэффициент 3,00, на ничью — 3,42, а на победу Испании — 2,35.
На то, что португальцы завоюют трофей, дается коэффициент 2,00, тогда как на Испанию — 1,82.
Во встрече этих команд на групповой стадии Испания забила первой перед перерывом, но Португалия сравняла счет в начале второго тайма.
Наш прогноз на матч — Португалия не проиграет в основное время с коэффициентом 1,61. 0