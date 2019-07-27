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    Продолжат ли команды много забивать?

    ПCЖ — «Интер». Прогноз (к. 1.58) и ставки на товарищеский матч 27 июля 2019 года

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    Прогноз на ПCЖ — «Интер»
    Килиан Мбаппе
    В субботу, 27 июля, в товарищеского матче, ПСЖ сыграет с «Интером». Начало поединка — в 14:30 мск. Прогноз на ПCЖ — «Интер».
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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    ПСЖ

    Подопечные Томаса Тухеля, в рамках подготовки к новому сезону, провели два спарринга.

    Все прогнозы на футбол

    В первом встрече парижане с треском вынесли «Динамо Дрезден» (6:1). Затем красно-синие расписали ничейный исход в матче с «Нюрнбергом» (1:1)

    «Интер»

    Миланский клуб в рамках предсезонки провел три встречи. Сначала был обыгран «Лугано» (2:1), затем «Интер» провел два матча в рамках Международного Кубка Чемпионов.

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    Сначала минимально уступили «Манчестер Юнайтед» (0:1), а после, в серии пенальти, «Интер» проиграл «Ювентусу», сыграв (1:1) в основное время.

    Прогноз

    В игре с «Ювентусом», «Интер» показал, что начинает привыкать к схемам игры нового главного тренера — Антонио Конте. Игра команды начинает налаживаться, невооруженным глазом видно, что взаимопонимание на поле стало больше и, что самое главное, улучшились атакующие действия.

    ПСЖ, как и всегда, также силен в атаке и пока и не лучшим образом чувствует себя при игре в защите.

    Предлагаем поставить на обе забьют за 1.58. 0

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    ПCЖ — «Интер». Прогноз (к. 1.58) и ставки на товарищеский матч 27 июля 2019 года. Прогноз на ПCЖ — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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