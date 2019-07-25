«Рейнджерс» — «Прогрес». Прогноз (к. 1.72) на фору в матче ЛЕ 25 июля 2019 года

«Глазго Рейнджерс»
Представитель шотладского футбола продолжает свое восхождение в Лиге Европы. На пути во второй отборочный раунд подопечные Стивена Джеррарда разгромили гибралтарский «Сент-Джозефс» (10:0) по сумме двух матчей.
После этого «Глазго» провел товарищеский матч с «Блэкберном», который завершился подписанием мирового соглашения (1:1)
«Прогрес»
Скромный клуб из Люксембурга добыл себе путевку во второй отборочный раунд, сыграв уже четыре матча.
В предварительном раунде гости оказались сильнее «Кардифф Метрополитан» (1:0) дома и (1:2) на выезде, а в первом отборочном раунде сумели одолеть «Корк Сити»: победа (2:0) в гостях и поражение (1:2) дома.
Прогноз
Неоспоримым фаворитом встречи, как и всего противостояния, является «Глазго Рейнджерс». На победу хозяев букмекеры дают скромные 1.04; ничья оценивается в 13, а победа гостей — 47.
Интересный факт: команды уже пересекались в квалификации Лиги Европы в 2017 году. И тогда по итогам двухматчевого противостояния сильнее оказался «Прогрес»: (0:1) поражение в Шотландии и победа (2:0) на своем поле.
Можно предположить, что и в этот раз для рейнджеров данное противостояние не окажется легкой прогулкой. Предлагаем поставить на Ф2(+3) за 1.72 0