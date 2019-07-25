«Рейнджерс» — «Прогрес Нидеркорн». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года

В четверг, 25 июля, в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» дома встретится с люксембуржским клубом «Прогрес Нидеркорн». Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Прогрес Нидеркорн».

«Рейнджерс»

Шотландская команда на первом раунде отбора этой Лиги Европы не испытали никаких проблем, разгромив дважды гибралтарский «Сент-Джозефс» (6:0 и 4:0).

Помимо этих поединков «джерс» провели ряд контрольных встреч, среди которых стоит выделить крупную викторию над французским «Марселем» со счетом 4:0.

В 2017 году «Рейнджерс» вернулся на евроарену после шестилетнего перерыва. И сделал это крайне неудачно. В отборе ЛЕ шотландцы уступили своему предстоящему противнику: на выезде 0:2, дома 1:0.

В прошлом сезоне «светло-синие» укрепили свой состав и преодолели четыре раунда квалификации ЛЕ, и пробились в групповой турнир, где заняли третье место.

«Прогрес Нидеркорн»

«Прогрес» за минувшие два евросезона добился неплохих результатов, как для команды представляющей Люксембург.

Как мы уже упоминали два года тому назад нидеркорцы прошли своего предстоящего противника в первом раунде отбора Лиги Европы, но затем были выбиты кипрским АЕЛом.

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В минувшей ЛЕ «осы» преодолели два раунда квалификации. Остановила их только российская «Уфа» (2:2 и 1:2).

В этом розыгрыше Лиги Европы «желто-черные» преодолели уже два этапа. Сперва они прошли валлийский «Кардифф Юнайтед» (1:0 и 1:2), а не предыдущей стадии оказались сильнее ирландского «Корк Сити» (1:2 и 2:0).

Прогноз на «Рейнджерс» — «Прогрес Нидеркорн»

«Рейнджерс» всеми силами будет стараться реабилитироваться за провал двухлетней давности. Думаем, что теперь «джерс» разгромит своего соперника. 0