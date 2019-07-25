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    Отомстит ли «Рейнджерс» за унижение двухлетней давности?

    «Рейнджерс» — «Прогрес Нидеркорн». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Рейнджерс
    Прогноз на «Рейнджерс» — «Прогрес Нидеркорн»
    Стивен Джеррард
    В четверг, 25 июля, в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» дома встретится с люксембуржским клубом «Прогрес Нидеркорн». Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Прогрес Нидеркорн».

    «Рейнджерс»

    Шотландская команда на первом раунде отбора этой Лиги Европы не испытали никаких проблем, разгромив дважды гибралтарский «Сент-Джозефс» (6:0 и 4:0).

    Помимо этих поединков «джерс» провели ряд контрольных встреч, среди которых стоит выделить крупную викторию над французским «Марселем» со счетом 4:0.

    В 2017 году «Рейнджерс» вернулся на евроарену после шестилетнего перерыва. И сделал это крайне неудачно. В отборе ЛЕ шотландцы уступили своему предстоящему противнику: на выезде 0:2, дома 1:0.

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    • В прошлом сезоне «светло-синие» укрепили свой состав и преодолели четыре раунда квалификации ЛЕ, и пробились в групповой турнир, где заняли третье место.

    «Прогрес Нидеркорн»

    «Прогрес» за минувшие два евросезона добился неплохих результатов, как для команды представляющей Люксембург.

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    Как мы уже упоминали два года тому назад нидеркорцы прошли своего предстоящего противника в первом раунде отбора Лиги Европы, но затем были выбиты кипрским АЕЛом.

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    В минувшей ЛЕ «осы» преодолели два раунда квалификации. Остановила их только российская «Уфа» (2:2 и 1:2).

    В этом розыгрыше Лиги Европы «желто-черные» преодолели уже два этапа. Сперва они прошли валлийский «Кардифф Юнайтед» (1:0 и 1:2), а не предыдущей стадии оказались сильнее ирландского «Корк Сити» (1:2 и 2:0).

    Прогноз на «Рейнджерс» — «Прогрес Нидеркорн»

    «Рейнджерс» всеми силами будет стараться реабилитироваться за провал двухлетней давности. Думаем, что теперь «джерс» разгромит своего соперника. 0

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    «Рейнджерс» — «Прогрес Нидеркорн». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года. Прогноз на «Рейнджерс» — «Прогрес Нидеркорн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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