«Селтик» — «Нымме Калью». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 24 июля 2019 года

«Селтик»
«Селтик», выигравший в прошлом сезоне свой 50-й титул чемпионата Шотландии, легко преодолел барьер первого раунда отбора этого розыгрыша Лиги чемпионов.
В противостоянии с чемпионом Боснии «Сараево» шотландская команда победила в двух встречах. В первом матче на выезде «кельты» победили 3:1, а на своей арене — 2:1.
Помимо матчей чемпионской лиги «зелено-белые» провели четыре товарищеских матча, в которых дважды выиграли и столько же игр свели вничью.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Победы пришлись над малоизвестными командами, а ничейные результаты состоялись с швейцарским «Сенкт-Галленом» и французским «Ренном» (по 0:0).
«Нымме Калью»
«Нымме Калью» только из-за правила выездного гола преодолел первую стадию отбора ЛЧ. На своем поле эстонцы проиграли македонской «Шкендии» (0:1) в первом матче.
Ответная игра принесла 2-кратному чемпиону Эстонию викторию со счетом 2:1. Примечательно, что победный гол таллицы забили за несколько минут до конца встречи.
В отличии от чемпионата Шотландии, который еще не стартовал, эстонское первенство идет полным ходом. И «Нымме Калью» после 20 туров расположился на четвертой позиции, уступая первой «Флоре» 12 очков.
Прогноз на «Селтик» — «Нымме Калью»
Чемпион Шотландии еще в первом матче должен сделать хороший задел. Прогнозируем, что «Селтик» дома одержит крупную победу над эстонцами. 0