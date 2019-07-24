«Селтик» — «Нымме Калью». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 24 июля 2019 года

В среду, 24 июля, в первом поединке второго отборочного раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» на стадионе «Селтик Парк» в Глазго примет эстонский «Нымме Калью». Начало игры — 21:45 по Москве. Прогноз на «Селтик» — «Нымме Калью».

«Селтик»

«Селтик», выигравший в прошлом сезоне свой 50-й титул чемпионата Шотландии, легко преодолел барьер первого раунда отбора этого розыгрыша Лиги чемпионов.

В противостоянии с чемпионом Боснии «Сараево» шотландская команда победила в двух встречах. В первом матче на выезде «кельты» победили 3:1, а на своей арене — 2:1.

Помимо матчей чемпионской лиги «зелено-белые» провели четыре товарищеских матча, в которых дважды выиграли и столько же игр свели вничью.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Победы пришлись над малоизвестными командами, а ничейные результаты состоялись с швейцарским «Сенкт-Галленом» и французским «Ренном» (по 0:0).

«Нымме Калью»

«Нымме Калью» только из-за правила выездного гола преодолел первую стадию отбора ЛЧ. На своем поле эстонцы проиграли македонской «Шкендии» (0:1) в первом матче.

Ответная игра принесла 2-кратному чемпиону Эстонию викторию со счетом 2:1. Примечательно, что победный гол таллицы забили за несколько минут до конца встречи.

В отличии от чемпионата Шотландии, который еще не стартовал, эстонское первенство идет полным ходом. И «Нымме Калью» после 20 туров расположился на четвертой позиции, уступая первой «Флоре» 12 очков.

Прогноз на «Селтик» — «Нымме Калью»

Чемпион Шотландии еще в первом матче должен сделать хороший задел. Прогнозируем, что «Селтик» дома одержит крупную победу над эстонцами. 0