«Широки Бриег» — «Кайрат». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

В Боснии и Герцеговине, на стадионе «Пецара» в Широки Бриег, местный клуб «Широки Бриег» примет казахстанский коллектив «Кайрат». Матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА начнется 11 июля в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Широки Бриег» — «Кайрат».

«Широки Бриег»

Боснийский клуб на протяжении последних 10 лет регулярный участник квалификационных раундов еврокубков, но не смотря на такое постоянство дальше 3 раунда отбора «Широки Бриег» не забирался.

В чемпионате Боснии «Широки Бриег» стал третьим, заработав 54 очка. От первого «Сараево» команда Горана Саблича отстала аж на 16 очков, второму «Зриньски Мостар» были проиграно 11 баллов.

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За 33 тура команда проиграла лишь пять раз, а на своем поле показывала едва ли не лучшую игру в лиге. При этом «Широки Бриег» играл осторожно, забив всего 37 голов (у «Сараево» — 68).

В контрольных матчах «Широки Бриег» уступил соотечественникам «Вележом Мостар» (1:3) и спасся от поражения в матче с другим клубом из Боснии «Железничаром» (1:1).

«Кайрат»

Казахстанский клуб последние 5 лет тоже постоянно играет в квалификации Лиги Европы, но тоже ни разу на пробился в групповую стадию.

Лишь в сезоне 15/16 «Кайрат» добрался до последней стадии отборочных игр, споткнувшись на «Бордо».

Чемпионат Казахстана проходит по системе «весна-осень». В 2018 году «Кайрат» занял второе место и стал обладателем Кубка Казахстана, одержав победу в финале над «Атырау» (1:0).

В текущем розыгрыше «Кайрат» идет четвертым, набрав 32 очка. Отставание от лидирующей «Астаны» составляет шесть очков.

В последних турах «Кайрат» дома сыграл вничью с «Жетысу» (0:0), одержал важную гостевую победу над «Астаной» (2:0), нона своем поле проиграл «Ордабасы» (0:1).

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Команда Алексея Шпилевского старается показывать активную игру, но на выезде играет от обороны и плохо реализует моменты.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Кайрата» — 2.65, победа «Широки Бриег» — 2.75, ничья в основное время — 3.40.

«Кайрат» выше классом и сезон у него в разгаре. Боснийцы играют дома, но провели лишь пару товарняков. Гости как минимум не проиграют на выезде.

Встреча вряд ли выйдет очень результативной — «Кайрат» плох с реализацией в гостях, а боснийцы мало забивают в принципе. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,70 и «Обе забьют — нет» за 1,95. 0