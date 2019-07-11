«Шахтер» Солигорск — «Хибернианс». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

11 июля в первом поединке первого квалификационного раунда Лиги Европы белорусский «Шахтер» из Солигорска на своей арене примет мальтийский «Хибернианс». Начало игры — в 20:00 по Москве. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Хибернианс».

«Шахтер» Солигорск

Солигорский «Шахтер» — один из ведущих клубов Белоруссии, выигрывавший раз золотые медали (в 2005 году), а в последние сезоны занимает 2-3 места, уступая только БАТЭ.

А в ерокубках «горняки» в основном проходят только первый раунд, обыгрывая соперника явно уступающего в классе представителю Белоруссии.

Так произошло и в минувшей еврокомпании, когда на первой стадии отбора Лиги Европы солигорцы легко разобралисьс валлийским «Коннах Куэй» (2:0 и 3:1), но уже на следующем этапе уступили польскому «Леху» (1:1 и 1:3 ОТ).

Календарь и таблица Лиги Европы

После 14 туров в текущем чемпионате Белоруссии «Шахтер» с 31 баллом идет на третьем месте, уступая лидеру пять пунктов.

«Хибернианс»

Мальтийцы участвовали в еврокубках 26 раз. И только в четырех случаях «Хибс» смог пройти хотя бы одного соперника.

Как раз в прошлом еврокубковом сезоне «павлины» на первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сломили сопротивление эстонского клуба «ФКИ Таллинн», обыграв его в двух матчах — 2:0 и 1:0.

Но уже на следующем этапе клуб из города Паола был в двух встречах разгромлен с одинаковым счетом по 0:3 австрийским «РБ Зальцург».

Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Хибернианс»

У «Шахтера» в последнее время не возникало проблем с преодолением первого раунда отбора. Прогнозируем, что и в этой еврокомпании солигорцы преодолеют этот этап, сделав задел еще по итогам первого матча. 0