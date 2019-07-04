«Кардифф Метрополитан» — «Прогрес Нидеркорн». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 4 июля 2019 года

4 июля в ответном поединке предварительного раунда Лиги Европы люксембуржский «Прогрес Нидеркорн» в Уэльсе сыграет с местным «Кардифф Метрополитан». Начало поединка — в 20:30 по мск. Прогноз на «Кардифф Метрополитан» — «Прогрес Нидеркорн».

«Кардифф Метрополитан»

Первый поединок, который прошел неделю тому назад в Люксембурге, принес минимальную победу «Прогресу» (1:0). Люксембуржцы имели ощутимое преимущество, но не смогли реализовать большинство своих моментов. Также хозяева не позволили валлийца нанести ни одного удара в створ своих ворот.

«Кардифф Метрополитан» до этого появлялся на евроарене всего лишь три раза. И во всех случаях сразу же вылетал.

Из шести поединков на евроарене «лучники» проиграли в пяти из них при одной победе, забив во всех этих встречах только один гол, пропустили — 18.

Победа состоялась еще в 1999 году в отборочном раунде Кубка УЕФА, где валлийцы в домашнем матче обыграли словенскую «Горицу» со счетом 1:0, на выезде «Кардифф» уступил — 0:2.

«Прогрес Нидеркорн»

«Прогрес» в последних двух розыгрышах Лиги Европы смог суммарно пройти три команды. В позапрошлом турнире «осы» прошли один раунд, а в прошлом — два.

«Желто-черные» в сезоне 2017/18 в первом отборочном раунде ЛЕ переиграли шотландский «Рейнджерс». Дома люксембуржцы выиграли со счетом 2:0, на выезде уступили — 0:1.

В минувшем евросезоне «Прогрес» поочередно выбил из ЛЕ «Габалу» из Азербайджана и венгерский «Гонвед». В обеих случаях клуб из Герцогства после домашних 0:1 на выезде побеждал — 2:0.

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В шаге от раунда плей-офф Лиги Европы-2018/19 нидеркорнцы были остановлены российской «Уфой» — 2:2 и 1:2.

Прогноз на «Кардифф Метрополитан» — «Прогрес Нидеркорн»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Прогреса» предлагают — 1.70.

На победу «Кардифф Метрополитан» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.80.

Проход: «Прогреса» — 1.05; «Кардифф Метрополитан» — 8.90.

Прогнозируем, что «Прогрес» выиграет и во втором поединке, т.к. теперь валлийцам придется не отсиживаться весь матч в обороне, а идти в атаку.

Также считаем, что в поединке будет забито немного голов. 0