ЮАР — Марокко. Прогноз (к. 4.80) и ставки на матч Кубка Африки 1 июля 2019 года

Сборные Марокко и ЮАР встретятся в рамках третьего тура группового этапа Кубка Африки. Матч пройдет на стадионе «Аль Салам» в Каире. Начало — в 19:00 мск. Прогноз на ЮАР — Марокко.

ЮАР

Национальная команда ЮАР в первом туре Кубка африканских наций-2019. Она минимально проиграла сборной Кот-д'Ивуар со счетом 0:1, пропустив в середине второй половины игры.

Во втором поединке подопечным Стюарта Бакстера удалось набрать три очка. Тем не менее, победа со счетом 1:0 над Намибией оставляет их с нулевой разницей мячей, хотя в случае своей победы в следующей игре именно этот показатель может оказаться решающим.

«Бафана-бафана» в отборочном турнире к континентальному первенству заняли второе место в своем квартете. Отстали на очко от Нигерии, но опередили с большим отрывом Ливию и Сейшелы.

Марокко

Сборная Марокко добыли путевку на турнир, заняв первое место в группе с Камеруном. В отборе она добыла три победы и две ничьи.

Эрве Ренар привез на первенство весьма амбициозную команду. В ней есть ряд известный исполнителей — Бенатья, Дирар, Беланда, Буфаль и Буссуфа, а главная звезда Хаким Зийех, который блистал в составе «Аякса» в минувшей Лиге чемпионов.

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В первом поединке на Кубке Африки «Атласские львы» сумели победить Намибию — 1:0. Хотя во втором туре удалось обыграть и Кот-д'Ивуар (1:0), они еще не вышли в плей-офф, ведь «Слоны» и грядущий соперник имеют в своем активе по три очка.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех номинальных же хозяев поля оценивается в 3,80, а ничья — в 3,00.

Рекомендуем ставить на то, что Марокко выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0