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    Как сыграет «Барри Таун» после долгого перерыва?

    «Барри Таун» — «Клифтонвилл». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Барри Таун» — «Клифтонвилл»
    Футболисты «Барри Таун»
    В четверг, 27 июня, в первом поединке предварительного раунда Лиги Европы валлийский «Барри Таун» на своем поле примет «Клифтонвилл» из Северной Ирландии. Начало игры — в 20:30 по мск. Прогноз на «Барри Таун» — «Клифтонвилл».

    «Барри Таун»

    «Драконы» в минувшем сезоне завоевали бронзовые награды валлийского первенства, заработав в 32 матчах 56 очков, отстав от чемпиона «Нью-Сейнтс» на 18 баллов.

    Для «Барри Тауна» это будет 11-е участие на евроарене. Правда последний раз валлийцы участвовали в еврокубках аж в сезоне 2003/04.

    И только в двух случаях «желто-синие» смогли пройти один раунд. Оба раза им удалось выбить команды из постсоветского пространства. В сезоне 1996/97 Кубка УЕФА 7-кратный чемпион Уэльса одолел латвийский «Динабург» (0:0 и 2:1), а в 2001 году в ЛЧ переиграл азербайджанский «Шамкир» (2:0 и 1:0).

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    • Среди громких еврокубковых побед также стоит выделить домашнюю викторию над «Порто» (3:1) в отборе ЛЧ-2001/02, но после гостевого разгрома со счетом 0:8.

    «Клифтонвилл»

    «Клифтонвилл» за почти 40-летнюю еврокубковую историю преодолел хотя бы один раунд всего лишь в трех случаях, дважды в Лиге Европы и один раз в Кубке Интертото.

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    В сезоне 2010/11 «красные» прошли хорватскую «Цибалию» (1:0 и 0:0), а в 2016 году выбили люксембуржский «Дифферданж» (2:0 и 1:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В прошлом евросезоне клуб из города Белфаст был выбит в первом квалификационном раунде Лиги Европы датским «Норшелланном», дважды минимально проиграв — 0:1 и 1:2.

    5-кратный чемпион Северной Ирландии прошлый чемпионат завершил на пятой позиции, а билет в Европу получил, как победитель еврокубкового плей-офф .

    Прогноз на «Барри Таун» — «Клифтонвилл»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Барри Таун» — 2.50, победа «Клифтонвилла» — 2.90, ничья — 3.30.

    Прогнозируем, что в поединке двух британских команд не будет забито много мячей. Также считаем, что валлийцы не проиграют в родных стенах. 0

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    «Барри Таун» — «Клифтонвилл». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года. Прогноз на «Барри Таун» — «Клифтонвилл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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