«Барри Таун» — «Клифтонвилл». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года

«Барри Таун»
«Драконы» в минувшем сезоне завоевали бронзовые награды валлийского первенства, заработав в 32 матчах 56 очков, отстав от чемпиона «Нью-Сейнтс» на 18 баллов.
Для «Барри Тауна» это будет 11-е участие на евроарене. Правда последний раз валлийцы участвовали в еврокубках аж в сезоне 2003/04.
И только в двух случаях «желто-синие» смогли пройти один раунд. Оба раза им удалось выбить команды из постсоветского пространства. В сезоне 1996/97 Кубка УЕФА 7-кратный чемпион Уэльса одолел латвийский «Динабург» (0:0 и 2:1), а в 2001 году в ЛЧ переиграл азербайджанский «Шамкир» (2:0 и 1:0).
Среди громких еврокубковых побед также стоит выделить домашнюю викторию над «Порто» (3:1) в отборе ЛЧ-2001/02, но после гостевого разгрома со счетом 0:8.
«Клифтонвилл»
«Клифтонвилл» за почти 40-летнюю еврокубковую историю преодолел хотя бы один раунд всего лишь в трех случаях, дважды в Лиге Европы и один раз в Кубке Интертото.
В сезоне 2010/11 «красные» прошли хорватскую «Цибалию» (1:0 и 0:0), а в 2016 году выбили люксембуржский «Дифферданж» (2:0 и 1:1).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В прошлом евросезоне клуб из города Белфаст был выбит в первом квалификационном раунде Лиги Европы датским «Норшелланном», дважды минимально проиграв — 0:1 и 1:2.
5-кратный чемпион Северной Ирландии прошлый чемпионат завершил на пятой позиции, а билет в Европу получил, как победитель еврокубкового плей-офф .
Прогноз на «Барри Таун» — «Клифтонвилл»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Барри Таун» — 2.50, победа «Клифтонвилла» — 2.90, ничья — 3.30.
Прогнозируем, что в поединке двух британских команд не будет забито много мячей. Также считаем, что валлийцы не проиграют в родных стенах. 0