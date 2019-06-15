Венесуэла — Перу. Прогноз (к. 1.92) на тоталы в матче Кубка Америки 15 июня 2019 года

В Порту-Алегри на стадионе «Гремио» состоится матч Венесуэлы и Перу. Вторая пара группы A сыграет 15 июня. Мяч будет введен в игру в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Венесуэла — Перу.

Венесуэла

В рамках подготовки к Кубку Америки 2019 года сборная Венесуэлы сыграла 5 товарищеских матчей. Выиграть ей удалось лишь в двух. Самым памятным стал поединок против Аргентины 22 марта. Тогда La Vinotinto одержали победу со счетом 1:3. Также венесуэльцы выиграли контрольную встречу с США (0:3).

Кроме этого, стоит выделить поражения от Мексики 3:1 и Каталонии 2:1. Мировую «красно-зеленые» расписали с Эквадором (1:1).

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

В 2016 году Венесуэла вышла в четвертьфинал, где уступила Аргентине со счетом 4:1, а с групповой этап коллектив закончил на втором месте с 7 очками.

Лучшим действующим снайпером команды является Саломон Рондон — 22 гола в 71 матче.

Перу

Сборная Перу на прошлом Кубке Америки заняла первое место в своей группе. Учитывая, что к ней попали Эквадор и Бразилия, то такой результат можно считать отличным. Однако команде не повезло, как и Венесуэле. В четвертьфинале она уступила Колумбии 0:1.

Подготовка к турниру прошла не так гладко, как хотелось бы тренерскому штабу. За 4 поединка сборная дважды побеждала и дважды уступала сопернику. Здесь стоит выделить победу над Парагваем 1:0, фиаско в матче с Сальвадором 0:2, успех в поединке с Коста-Рикой 1:0 и поражение от Колумбии 0:3.

Таким образом, в 3 из 4 матчей с участием Перу тотал был меньше 2.5. При этом забивала только одна команда. Если коллектив одерживал победу, то делал это с минимальным отрывом.

Прогноз

3.25 и 2.55 — коэффициенты на победу Венесуэлы и Перу соответственно. На ничью дают 3.00.

В очных противостояниях номинальные хозяева не выигрывали в трех прошлых встречах. Вообще команды играли вничью в двух последних матчах, а счет на табло был одинаковым в обоих случаях — 2:2.

В качестве варианта для ставки можно попробовать исход «тотал больше 2» с коэффициентом 1.92. Как минимум дважды участники поединка забить должны. 0