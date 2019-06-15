«Хэбэй Чайна Форчун» — «Далянь Ифан». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч китайской Суперлиги 15 июня 2019 года

«Хэбэй Чайна Форчун»
Клуб из город Циньхуандао после 12-ти туров китайской Суперлиги расположился на 14-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.
За минувшие два тура «красно-желтые» пополнили свою копилку четырьмя баллами. Сначала обыграли дома «Цзянсу Сунин» (3:2), а в минувшем туре расписали мировую с «Гуанчжоу Фули» (2:2).
Этой удачной серией команда из провинции Хэбэй смогла прервала 3-матчевую серию поражений и покинуть зону вылета.
Только один домашний поединок из пяти в этом сезоне Суперлиги «Хэбэй Чайна Форчун» выиграл. Также еще раз команда сыграла вничью и трижды проиграла, разница мячей — 7:9.
«Далянь Ифан»
«Синие ястребы» набрали 12 баллов в 12-ти поединках китайской Суперлиги, опережая зону вылета на три пункта.
Домашним поражением от «Шанхай СИПГ» (1:2), клуб из провинция Ляонин прервал серию из трех побед, где две были добыты в чемпионате, а одна — в Кубке.
Переиграть в первенстве Китая «черно-голубые» смогли «Далянь Ифан» (2:1) в гостевой встрече и «Шанхай Шэньхуа» (1:0) на своей территории.
Шесть гостевых игр в текущем розыгрыше китайской Суперлиги принесли «Далянь Ифан» две виктории, три ничейных результата и один проигрыш, разница забитых и пропущенных — 9:10.
В минувшем чемпионате «Хэбэй Чайна Форчун» на своей арене обыграл «Далянь Ифан» со счетом 3:2, а в другой игре была ничья — 0:0.
Прогноз на «Хэбэй Чайна Форчун» — «Далянь Ифан»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хэбэй Чайна Форчун» — 1.95, победа «Далянь Ифан» — 3.75, ничья — 3.70.
Прогнозируем, что хозяева смогут пополнить свою копилку тремя баллами и сравняться по очкам со своим предстоящим противником. 0