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    Франция обязательно забьет, а Турция должна ответить

    Турция — Франция. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч квалификации к Евро-2020 8 июня 2019 года

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    Прогноз на Турция — Франция
    Антуан Гризманн, Самюэль Умтити и Оливье Жиру
    8 июня, город Конья, 3 тур отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Сборная Турции примет у себя дома Францию. Матч двух лучших команд группы H начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Турция — Франция.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа H 08 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.00
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 1.55
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    Турция

    Сборная Турции старается ни на шаг не отставать от французов. Сейчас хозяева имеют с соперником одинаковое количество очков, но «синие» впереди лишь благодаря лучшей разницы мячей. Таким образом, победа даст туркам возможность выйти в лидеры группы.

    «Лунные звезды» одержали две победы кряду, причем не пропустили ни одного гола. В первом случае команда встречалась с албанцами и выиграла 0:2. Во втором туре «красные» оказались сильнее Молдовы (4:0).

    Все прогнозы на Евро-2020

    Сборная Турции не уступала сопернику в последних 5 выступлениях, при этом в 4 играх подряд коллектив добывал победу. За 5 матчей турки пропустили всего 1 гол. Так что французов ждет нелегкий выезд.

    Франция

    Франция тоже добыла две победы, с помощью которых она вырвалась на первое место рейтинга H. Однако разница в том, что «триколоры» продемонстрировали более высокий уровень результативности, так как в обоих случаях французы забивали по 4 гола.

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    1:4 с Молдовой и 4:0 с Исландией — вот такие результаты были у команды в двух стартовых турах квалификации. 2 июня наставник «синих» собрал футболистов для товарищеской игры против Боливии, которую Франция обыграла со счетом 2:0.

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    • Les Bleus выиграли 5 из 6 последних матчей в чемпионате Европы. Да и в целом сейчас французская сборная выглядит отлично. Так что матч с ее участием должен получиться зрелищным.

    Лидерами по количеству забитых голов на этом турнире в составе команды являются Гризманн и Мбаппе — по 2 забитых мяча.

    Прогноз

    Не удивительно, что сборная Франции является фаворитом встречи. В составе у нее много хороших футболистов, находящихся на пике своей игровой формы. Коэффициенты на победу одной и другой команды составляют 6.40 и 1.57 соответственно.

    Турки вряд ли будут отсиживаться в обороне и постараются огорчить ворота Льориса хотя бы один раз. Французы в свою очередь имеют классную линию атаки, поэтому с ее стороны голы должны быть обязательно. Прогноз — обе забьют за 2.12. 0

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    Турция — Франция. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч квалификации к Евро-2020 8 июня 2019 года. Прогноз на Турция — Франция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12
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