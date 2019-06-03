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    Добьется ли Украина исторического результата?

    Украина U-20 — Панама U-20. Прогноз и ставки на ЧМ-2019 U-20 3 июня 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Украины Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на сборную Панамы
    Прогноз на Украина U-20 — Панама U-20
    Украина еще ни разу не выходила в четвертьфинал молодежного ЧМ
    На молодежном чемпионате мира по футболу (U-20), который проходит в Польше, 3 июня встретятся сборные Украины и Панамы. Матч команд пройдет на «Городской стадион» в Тыхы. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на Украина U-20 — Панама U-20.

    Украина U-20

    Сборная Украины в первом туре группового этапа нанесла поражение команде США (2:1), в воротах которой расписались Сергей Булеца и Денис Попов.

    Затем команда Александра Петракова одолела Катар (1:0). И вновь героями стали Булеца, отдавший результативную передачу, и Попов, точно пробивший головой.

    Набрав шесть очков, украинцы досрочно оформили выход в 1/8 финала турнира. Этим команда не ограничилась, и, сыграв вничью против Нигерии (1:1), выиграла квартет.

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    В случае победы Украина впервые в истории выйдет в четвертьфинал молодежного чемпионата мира.

    Панама U-20

    Латиноамериканская команда вышла на ЧМ-2019, заняв второе место в финальной группе чемпионата КОНКАКАФ U20 2018 года, пропустив вперед себя Мексику.

    Предстоящее мировое первенство в Польше уже шестое по счету для сборной. На всех предыдущих турнирах она не смогли выйти из группы.

    На этом ЧМ сборная Панамы стартовала с ничьей со счетом 1:1 с командой Мали. А во втором туре своего квартета она уступила французам (0:2).

    Выигрыш в поединке против Саудовской Аравии позволил занять третью строчку в квартете и выйти в плей-офф.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение Украине, коэффициент на победу которой равен 1,47, тогда как успех Панамы оценивается в 6,50, а ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что Украина выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0

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    Украина U-20 — Панама U-20. Прогноз и ставки на ЧМ-2019 U-20 3 июня 2019 года. Прогноз на Украина U-20 — Панама U-20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
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