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    Выйдет ли Колумбия в плей-офф молодежного ЧМ?

    Колумбия U20 — Таити U20. Прогноз (к. 4.33) на U20 ЧМ-2019 29 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Колумбии Прогнозы на сборную Таити
    Прогноз на Колумбия U20 — Таити U20
    Колумбия занимает третье место после двух туров
    В среду, 29 мая, в 21.30 мск на чемпионате мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет в Польше сыграют представители группы A — сборные Колумбии и Таити. Прогноз на Колумбия U20 — Таити U20.
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    Футбол. U20 ЧМ-2019. Группа A 29 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    Колумбия

    В стартовом поединке ЧМ-2019 подопечные Артуро Рейеса победили Польшу со счетом 2:0. Но во втором туре группы коллектив с аналогичным результатом уступил Сенегалу, поэтому занимает второе место, уступая хозяевам турнира вторую строчку по разнице мячей.

    Команда заняла четвертое место в южноамериканском чемпионате U-20, которое принесло ей путевку на ЧМ. Сборными, которые опередили ее в таблице, были Эквадор, Аргентина и Уругвай.

    В предыдущих поединках всех турниров сборная одержала только две победы. При этом она проиграла в трех поединках и дважды сыграла вничью.

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    Таити

    Команда Таити проиграл оба поединка на старте чемпионата мира-2019. Сперва со счетом 0:3 она уступила Сенегалу, после чего с результатом 0:5 была разгромлена Польшей.

    Сборная из Океании пробилась на турнир как серебряный призер своего континентального первенства.

    На полуфинальной стадии чемпионата Океании U20 коллектив обыграл Соломоновы острова со счетом 3:1, а в финальном поединке уступил Новой Зеландии (0:1).

    Предыдущий и единственный до сих пор визит таитян на мундиаль состоялся в 2009 году. Но том турнире островитяне проиграли все три поединка с общим результатом — 0:21.

    Прогноз

    Букмекеры считают Колумбию безоговорочным фаворитом, коэффициент на победу которой равен 1,01, тогда как успех Таити оценивается в 66,00, а ничья — в 15,00.

    Рекомендуем ставить на тотал меньше 3,5 голов за 4,33. 0

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    Колумбия U20 — Таити U20. Прогноз (к. 4.33) на U20 ЧМ-2019 29 мая 2019 года. Прогноз на Колумбия U20 — Таити U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33
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