Колумбия U20 — Таити U20. Прогноз (к. 4.33) на U20 ЧМ-2019 29 мая 2019 года

Колумбия
В стартовом поединке ЧМ-2019 подопечные Артуро Рейеса победили Польшу со счетом 2:0. Но во втором туре группы коллектив с аналогичным результатом уступил Сенегалу, поэтому занимает второе место, уступая хозяевам турнира вторую строчку по разнице мячей.
Команда заняла четвертое место в южноамериканском чемпионате U-20, которое принесло ей путевку на ЧМ. Сборными, которые опередили ее в таблице, были Эквадор, Аргентина и Уругвай.
В предыдущих поединках всех турниров сборная одержала только две победы. При этом она проиграла в трех поединках и дважды сыграла вничью.
Таити
Команда Таити проиграл оба поединка на старте чемпионата мира-2019. Сперва со счетом 0:3 она уступила Сенегалу, после чего с результатом 0:5 была разгромлена Польшей.
Сборная из Океании пробилась на турнир как серебряный призер своего континентального первенства.
На полуфинальной стадии чемпионата Океании U20 коллектив обыграл Соломоновы острова со счетом 3:1, а в финальном поединке уступил Новой Зеландии (0:1).
Предыдущий и единственный до сих пор визит таитян на мундиаль состоялся в 2009 году. Но том турнире островитяне проиграли все три поединка с общим результатом — 0:21.
Прогноз
Букмекеры считают Колумбию безоговорочным фаворитом, коэффициент на победу которой равен 1,01, тогда как успех Таити оценивается в 66,00, а ничья — в 15,00.
Рекомендуем ставить на тотал меньше 3,5 голов за 4,33. 0