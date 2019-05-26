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    Оформит ли «Интер» путевку в Лигу чемпионов?

    «Интер» — «Эмполи». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 26 мая 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Эмполи
    Прогноз на «Интер» — «Эмполи»
    Команда Спаллетти идет на 4-м месте Серии А
    В воскресенье, 26 мая, «Интер» на своем поле примет «Эмполи» в рамках 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая состоится на «Джузеппе Меацца», начнется на 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Интер» — «Эмполи».
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Интер»

    Для «Интера» важно не потерять очки, поскольку плотность в топ-5 очень высокая. «Нерадзурри» набрали 66 очков, при этом у «Аталанты», идущей на третьей строчке, столько же баллов.

    Недалеко ушли «Милан» и «Рома» — 65 и 63 набранных балла соответственно. Посему подопечные Лучано Спаллетти могут как попасть в Лигу чемпионов, заняв третью позицию, так и оказаться в Лиге Европы, опустившись на пятую.

    Болельщиков клуба должно тревожить и то, что в предыдущих пяти поединках он выиграл лишь однажды — у главного аутсайдера «Кьево». Правда, проиграл тоже только раз — «Наполи» (1:4) в прошлом туре.

    «Эмполи»

    «Эмполи» закончил февраль выездным разгромом от «Милана» (0:3), а март начал домашней ничьей в матче с «Пармой» (3:3), в котором они трижды отыгрывались и спаслись от поражения на последних минутах.

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    Выезд в гости к «Роме» завершился поражением со счетом 1:2, а затем клуб на своем поле одолел «Фрозиноне» со счетом 2:1.

    30 марта коллектив гостил у «Ювентуса» и достойно боролся с чемпионами Италии, но проиграл 0:1. Тем не менее, тосканцы уже в следующем туре совершили сенсацию, победив 2:1 «Наполи».

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    • Затем они не могли выиграть в четырех поединках кряду, лишь однажды сыграв вничью. Но в последних двух турах подопечные Аурелио Андреаццоли оказались сильнее «Фиорентины», «Сампдории» и «Торино», благодаря чему на один балл опережают зону вылета.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, а ничья — в 5,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0

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    «Интер» — «Эмполи». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 26 мая 2019 года. Прогноз на «Интер» — «Эмполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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