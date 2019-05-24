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    Как стартуют Украина и США на молодежном ЧМ?

    Украина U20 — США U20. Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 24 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Украины Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на сборную США
    Прогноз на Украина U20 — США U20
    Андрей Лунин
    В пятницу, 24 мая, на чемпионате мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет в Польше стартуют представители группы D — сборные Украины и США. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на Украина U20 — США U20.
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    Футбол. U20 ЧМ-2019. Группа D 24 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    Украина U20

    Нынешняя сборная Украины под руководством Александра Петракова квалифицировалась на турнир благодаря прошлогоднему полуфиналу Евро.

    Тогда команда обыграла Турцию (1:0) и вышла в предпоследнюю стадию турнира, добыв путевку на мундиаль.

    Групповой этап Евро-2018 сложился для украинцев прекрасно — дистанция была пройдена без поражений. Две победы и ничья с англичанами — 1:1.

    Остановить команду Петракова удалось только будущим чемпионам португальцам — случился разгром со счетом 0:5.

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    Лидерами коллектива успели стать Дрышлюк, Цитаишвили, Попов и Бондарь, которые уже успешно дебютировали и выступают в украинской Премьер-лиге, а трое последних — в составах грандов «Динамо» и «Шахтера». Стоит отметить, что вратарем команды будет Андрей Лунин, который выступает за «Леганес», а права на него принадлежат мадридскому «Реалу».

    Минимальная задача — выход из группы мирового первенства.

    Для Петракова предстоящий чемпионат мира не первый во главе U-20. В 2015-м году ему также удалось вывести команду в финальную часть турнира, где коллектив добрался до 1/8 финала.

    США U20

    Американцы являются постоянными участниками чемпионатов мира на молодежном уровне. С 1977 года сборная США выступила на 15-ти из 22 турниров, а это будет 16-й. Это лучший показатель на турнире вместе с Аргентиной и Мексикой.

    А вот с результатами здесь хуже — только в далеком 1989-м году удалось пройти дальше четвертьфинала. На двух последних розыгрышах была остановка именно в этой стадии.

    В тренера Таба Рамоса в целом собрался очень серьезный коллектив, который стал чемпионом КОНКАКАФ в прошлом году. В финале удалось разобраться с Мексикой — 2:0.

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    Один из лучших игроков комманды — бомбардир Алекс Мендес, а еще есть вратарь Брэди Скотт, хавбек Брендон Севания, форвард Айо Акинола и другие.

    Большинство из ребят играют на родине, но есть и «европейцы». Вратарь Скотт играет за «Кельн», защитник Глостер — за «Ганновер», Мендес представляет «Фрайбург».

    Один из самых ярких талантов поколения — 19-летний Тимоти Веа, который уже дебютировал за взрослую команду.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной США. На ее победу предлагают — 2.25.

    Украинцев не стоит недооценивать, однако американцы — это не обычный середняк, а с серьезными соперниками у подопечных Петракова возникают проблемы. Предлагаем поставить на победу американцев за 2.25. 0

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    Украина U20 — США U20. Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 24 мая 2019 года. Прогноз на Украина U20 — США U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25
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