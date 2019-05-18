«Сельта» — «Райо Вальекано». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Испании 18 мая 2019 года

В субботу, 18 мая, в заключительном поединке 38-го тура испанской Примеры сезона 2018/19 «Сельта» дома сыграет с «Райо Вальекано». Встреча, которая состоится на «Абанка-Балаидос», начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на «Сельта» — «Райо Вальекано».

«Сельта»

Для «Сельты» еще формально ничего решено в этом сезоне. Команда может вылететь, а может и остаться в Примере, и все будет зависеть от результата последнего тура.

На данный момент хозяева занимают 17 место и имеют 40 очков. При этом от зоны вылета «небесно-голубых» отделяют всего три балла.

Тем самым, чтобы опередить занимающую 18-ю строчку «Жирону», для каталонцев недостаточно просто своей победы и поражения конкурента. Им также необходим отыгрыш худшей разницы мячей в -6 пунктов.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» расположился на предпоследнем месте. Коллектив обсел 19-ю строчку в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 31 балл.

На счету мадридцев восемь побед, семь ничьих и 22 поражения в 37 сыгранных турах. В активе клуба лишь две победы в 16-ти предыдущих поединках.

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«Пчелы» уже вылетели в Сегунду, но могут постараться хлопнуть дверью на прощание. В предыдущих 16-ти команда сумела одержать только две победы.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 6,50, а ничья — в 4,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Сельта» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0