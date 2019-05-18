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    Создаст ли себе проблемы «Сельта»?

    «Сельта» — «Райо Вальекано». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Испании 18 мая 2019 года

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    Прогноз на «Сельта» — «Райо Вальекано»
    «Сельта» вряд ли покинет Примеру
    В субботу, 18 мая, в заключительном поединке 38-го тура испанской Примеры сезона 2018/19 «Сельта» дома сыграет с «Райо Вальекано». Встреча, которая состоится на «Абанка-Балаидос», начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на «Сельта» — «Райо Вальекано».
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    Футбол. Испания. Примера 18 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 6.50
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    «Сельта»

    Для «Сельты» еще формально ничего решено в этом сезоне. Команда может вылететь, а может и остаться в Примере, и все будет зависеть от результата последнего тура.

    На данный момент хозяева занимают 17 место и имеют 40 очков. При этом от зоны вылета «небесно-голубых» отделяют всего три балла.

    Тем самым, чтобы опередить занимающую 18-ю строчку «Жирону», для каталонцев недостаточно просто своей победы и поражения конкурента. Им также необходим отыгрыш худшей разницы мячей в -6 пунктов.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» расположился на предпоследнем месте. Коллектив обсел 19-ю строчку в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 31 балл.

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    На счету мадридцев восемь побед, семь ничьих и 22 поражения в 37 сыгранных турах. В активе клуба лишь две победы в 16-ти предыдущих поединках.

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    «Пчелы» уже вылетели в Сегунду, но могут постараться хлопнуть дверью на прощание. В предыдущих 16-ти команда сумела одержать только две победы.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 6,50, а ничья — в 4,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Сельта» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0

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    «Сельта» — «Райо Вальекано». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Испании 18 мая 2019 года. Прогноз на «Сельта» — «Райо Вальекано». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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