«Болонья» — «Парма». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч чемпионата Италии 13 мая 2019 года

«Болонья»
«Болонья» за три тура до конца чемпионата с 37 очками расположилась на 15-й строке в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета на пять баллов.
Поражением от «Милана» (1:2) в гостях в последнем туре, «красно-синие» прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой они три встречи выиграли и одну игру закончили вничью.
Обыграть в этот период удалось по 3:0 «Кьево» и «Сампдорию», а также «Эмполи» (3:1). Все эти виктории состоялись на «Ренато Далл’Ара». Разошлись миром с «Фиорентиной» (0:0) в гостях.
В 17-ти домашних матчах текущего розыгрыша Серии А «Болонья» добыла семь побед, четыре встречи свела вничью и шесть раз проиграла, отношение забитых и пропущенных — 21:19. В последних пяти играх чемпионата на своей арене «красно-синие» неизменно побеждали.
Дисквалифицированы на предстоящий поединок защитник Митчелл Дейкс, хавбек Андреа Поли и форвард Никола Сансоне. Из-за травмы не сыграет полузащитник Федерико Маттиелло.
«Парма»
«Крестоносцы» набрали 38 баллов в 35-ти поединках и находятся позицией выше в турнирной таблице Серии А, чем их предстоящий противник.
У «желто-синих» на данный момент 8-матчевая безвыигрышная серия в итальянском первенстве, где они сначала уступили в трех играх подряд, а последние пять встреч они свели вничью.
Последний раз «Парма» побеждала в Серии А почти два месяца тому назад, а в гостях последняя их виктория датирована 19 январем 2019 года (одолела «Удинезе» со счетом 2:1).
Всего в выездных матчах этого сезона Серии А «Парма» побеждала в пяти случаях из 17-ти. Еще было четыре ничейных результата и восемь поражений, разница мячей — 21:30.
В лазарете команды находится полузащитник Альберто Грасси.
В первом круге игра в Парме закончилась вничью со счетом 0:0.
Прогноз на «Болонья» — «Парма»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Болоньи» — 1.83, победа «Пармы» — 5.90, ничья — 3.15.
Обе команды еще не решили вопрос с сохранением прописки в Серии А. Поэтому, они будут стремится пополнить свои копилки набранными баллами. Предлагаем поставить на непроигрыш гостей, т.к. у хозяев встречу пропустит ряд основных игроков.
Также считаем, что в поединке будут забитые мячи в обе стороны. 0