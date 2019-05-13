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    Прервет ли «Парма» победное домашнее шествие «Болоньи»?

    «Болонья» — «Парма». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч чемпионата Италии 13 мая 2019 года

    Серия A Футбол Италии Болонья Парма
    Прогноз на «Болонья» — «Парма»
    Алессандро Бастони
    В понедельник, 13 мая, в поединке 36-го тура итальянской Серии А «Болонья» на своем поле примет «Парму». Встреча, которая состоится на «Ренато Далл’Ара», начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Болонья» — «Парма».
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Болонья»

    «Болонья» за три тура до конца чемпионата с 37 очками расположилась на 15-й строке в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета на пять баллов.

    Поражением от «Милана» (1:2) в гостях в последнем туре, «красно-синие» прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой они три встречи выиграли и одну игру закончили вничью.

    Обыграть в этот период удалось по 3:0 «Кьево» и «Сампдорию», а также «Эмполи» (3:1). Все эти виктории состоялись на «Ренато Далл’Ара». Разошлись миром с «Фиорентиной» (0:0) в гостях.

    В 17-ти домашних матчах текущего розыгрыша Серии А «Болонья» добыла семь побед, четыре встречи свела вничью и шесть раз проиграла, отношение забитых и пропущенных — 21:19. В последних пяти играх чемпионата на своей арене «красно-синие» неизменно побеждали.

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    • Дисквалифицированы на предстоящий поединок защитник Митчелл Дейкс, хавбек Андреа Поли и форвард Никола Сансоне. Из-за травмы не сыграет полузащитник Федерико Маттиелло.

    «Парма»

    «Крестоносцы» набрали 38 баллов в 35-ти поединках и находятся позицией выше в турнирной таблице Серии А, чем их предстоящий противник.

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    У «желто-синих» на данный момент 8-матчевая безвыигрышная серия в итальянском первенстве, где они сначала уступили в трех играх подряд, а последние пять встреч они свели вничью.

    Последний раз «Парма» побеждала в Серии А почти два месяца тому назад, а в гостях последняя их виктория датирована 19 январем 2019 года (одолела «Удинезе» со счетом 2:1).

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    Всего в выездных матчах этого сезона Серии А «Парма» побеждала в пяти случаях из 17-ти. Еще было четыре ничейных результата и восемь поражений, разница мячей — 21:30.

    В лазарете команды находится полузащитник Альберто Грасси.

    В первом круге игра в Парме закончилась вничью со счетом 0:0.

    Прогноз на «Болонья» — «Парма»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Болоньи» — 1.83, победа «Пармы» — 5.90, ничья — 3.15.

    Обе команды еще не решили вопрос с сохранением прописки в Серии А. Поэтому, они будут стремится пополнить свои копилки набранными баллами. Предлагаем поставить на непроигрыш гостей, т.к. у хозяев встречу пропустит ряд основных игроков.

    Также считаем, что в поединке будут забитые мячи в обе стороны. 0

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    «Болонья» — «Парма». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч чемпионата Италии 13 мая 2019 года. Прогноз на «Болонья» — «Парма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07
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