«Химки» — «Тамбов». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч ФНЛ 12 мая 2019 года

В воскресенье, 12 мая, «Химки» на своем поле примут «Тамбов» в рамках 36-го тура первенства первой российской лиги. Встреча, которая пройдет на «Арена Химки», начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Химки» — «Тамбов».

«Химки»

Подмосковный клуб за три тура до конца первенства первого дивизиона с 47 очками расположился на десятом месте в турнирной таблице ФНЛ, опережая зону вылета на восемь баллов.

«Красно-черные» не знают горечи поражений в чемпионате уже в пяти матчах кряду, где они три встречи выиграли и две свели вничью.

Сначала они поочередно обыграли «Армавир» (2:0), «Краснодар-2» (3:0) и «СКА-Хабаровск» (1:0), а в последних двух играх расписали мировые. Сперва с «Мордовией» (1:1), а в последнем туре с «Тюменью» (0:0).

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«Химки» в текущем розыгрыше ФНЛ на своей арене победили в шести поединках из 17-ти. Еще семь матчей закончили вничью и четыре раза проиграли, разница мячей — 25:20.

«Тамбов»

«Тамбов» с 67 баллами делит 1-2 место с ФК «Сочи», уступая «южанам» только по дополнительным показателям. От своих ближайших преследователей они оторвались на семь пунктов.

За последние четыре игры в первенстве первой российской лиги «красно-синие» смогли одержать победу только в одной встрече, когда дома одолели «Шинник» со счетом 1:0.

В трех других поединках «горожане» делили очки с оппонентами. Разошлись миром по 0:0 с курским «Авангардом» в гостях и «Тюменью» в родных пенатах, а также со «Спартаком-2» (2:2) в Москве.

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В 18 выездных встречах текущего сезона ФНЛ «Тамбов» добыл десять побед, пять раз играл вничью и трижды проиграл, разница забитых и пропущенных — 24:16.

В пером круге игра в Тамбове принесла хозяевам крупную викторию над «Химками» со счетом 3:0. Также они встречались и в Кубке России этого сезона, где вновь сильнее оказался «Тамбов» (2:0) в гостях. В минувшем сезоне ФНЛ тамбовцы на своем поле победили 2:0, а в Химках была ничья — 1:1.

Прогноз на «Химки» — «Тамбов»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.15.

На победу хозяев дают — 3.60, ничья оценена — в 3.10.

Оппонентам для решения своих турнирных задач возможно будет достаточно набрать по одному очку. Считаем, что как раз такой результат и будет зафиксирован в этом матче.

Также не думаем, что игра будет отличаться высокой результативностью. 0