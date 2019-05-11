«Штутгарт» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч 33 тура чемпионата Германии 11 мая 2019 года

В субботу, 11 мая, «Мерседес Бенц Арена» примет поединок «Штутгарт» — «Вольфсбург». Команды сыграют в рамках 33 тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи назначено на 16:30 по Москве. Прогноз на «Штутгарт» — «Вольфсбург».

«Штутгарт»

«Штутгарт» перед 32 туром Бундеслиги расположился с 24 баллами в зоне переходных матчей, на 16 месте. Поскольку от полностью безопасной 15 строки его отделяют семь пунктов, подняться выше он уже не сможет.

А вот опуститься в зону вылета швабы еще могут. Это может случиться в случае их поражения и ничьей, а также двух побед преследователя «Нюрнберга» в двух оставшихся турах.

Подопечные Нико Виллига добыли лишь одну победу в восьми предыдущих играх чемпионата. В этой серии пять поединков они проиграли и два свели вничью.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» с 52 очками расположился на седьмой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Коллектив отстает от шестой еврокубковой строчки лишь на три пункта разницы забитых мячей.

Подопечным Бруно Лаббадии в этом сезоне не хватает стабильности. В основном «Волки» чередует домашние победы с осечками — будь то ничьи или поражения.

Тем не менее, в трех последних турах они не проигрывают, а в двух последних — выиграли. Благодаря этим результатам клуб только на два балла отстает от зоны Лиги чемпионов.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Вольфсбург» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0