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    Сможет ли «Лацио» продолжить борьбу за еврокубки?

    «Кальяри» — «Лацио». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч 36-го тура Серии А 11 мая 2019 года

    Футбол Италии Серия A Кальяри Лацио
    Прогноз на «Кальяри» — «Лацио»
    Чиро Иммобиле
    В субботу, 11 мая, «Кальяри» будет принимать на своем поле «Лацио» в рамках 36-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Кальяри» — «Лацио».

    «Кальяри»

    «Кальяри» уже набрал 40 очков и расстояние до зоны вылета составляет 8 баллов за два тура до финиша. Даже в теории хозяева уже не могут вылететь, поэтому можно считать, что задача выполнена.

    Последние два матча, которые сыграл «Кальяри», были неудачными. Но и назвать это большим провалом нельзя, ведь там «островитяне» уступили «Роме» (0:3) и «Наполи» (1:2). Хотя перед этим команде удалось 3 поединка кряду продержаться без поражений — 2 победы и ничья.

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    Стоит отметить, что сардинийцы все равно стараются радовать своих болельщиков в родных стенах. За последние шесть домашних поединков подопечные Роландо Марана добыли целых пять побед и уступили только «Ювентусу» (0:2).

    «Лацио»

    Римский «Лацио» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, имея на своем счету 55 очков.

    «Орлы» одержали 16 побед, семь раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений. Теоретически римляне все еще могут попасть в зону еврокубков, ведь отрыв «Милана» и «Ромы» составляет всего четыре пункта, но пока говорить об этом всерьез не приходится.

    В апреле подопечные Симоне Индзаги обыграли «Удинезе» (2:0) и «Сампдорию» (2:1), разошлись миром с «Сассуоло» (2:2), а также уступили СПАЛу (0:1) и «Кьево» (1:2). Главным успехом можно назвать выход в финал Кубка Италии — «Лацио» одолел «Милан» (1:0) и в решающем поединке 15 мая сразится с «Аталантой».

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    Май начался не лучшим образом — состоялась «репетиция» кубкового финала, в которой римляне уступили «Аталанте» дома — 1:3.

    Стоит отметить, что на выезде подопечные Индзаги пропускают не больше одного гола в последнее время, но и забивать римляне умеют. Лучший бомбардир — Чиро Иммобиле, в активе которого 14 результативных ударов.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лацио» — 2.01, победа «Кальяри» — 3.90, ничья — 3.55.

    Римляне выглядят мощнее, однако недооценивать хозяев тоже не стоит — в родных стенах они практически не допускают осечек, несмотря на отсутствие мотивации. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 1.65. 0

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    «Кальяри» — «Лацио». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч 36-го тура Серии А 11 мая 2019 года. Прогноз на «Кальяри» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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