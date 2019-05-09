«Челси» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.57) и ставки на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы 09.05.2019

В четверг, 9 мая, лондонский «Челси» будет принимать на своем поле франкфуртский «Айнтрахт» в рамках ответного матча (первая игра — 1:1) 1/2 финала Лиги Европы. Начало матча — в 22:00. Прогноз на «Челси» — «Айнтрахт».

«Челси»

«Челси» борется за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Победа в Лиге Европы является отличным способом добиться цели, поэтому данный турнир имеет для гостей стратегически важное значение.

Лондонцы встречались с «Мальме», «Динамо» и «Славия». Лишь последний коллектив действительно дал настоящий бой лондонскому клубу. Особенно жарким получился второй поединок в Лондоне, где счет был 4:3 в пользу «синих».

У «аристократов» 11 побед на турнире и только две ничьи. Таким образом, клуб ни разу не проигрывал в этом розыгрыше. За 7 матчей плей-офф коллектив пропустил 5 голов, забив при этом в общей сложности 19.

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Первая игра во Франкфурте завершилась вничью — 1:1. Лука Йович открыл счет на 23-й минуте, а у гостей отличился Педро перед перерывом. Вторая половина встречи прошла без голов. Теперь у англичан есть преимущество в виде гола на выезде.

Второй прогноз на «Челси» — «Айнтрахт»

В АПЛ у «синих» пока все отлично — третье место за тур до конца розыгрыша и путевка в Лигу чемпионов фактически уже в кармане.

Не сыграют Каллум Хадсон-Одои, Нголо Канте и Антонио Рудигер.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» прекрасно смотрится в этом розыгрыше Лиги Европы. Команда провела немало интересных матчей, учитывая, что в плей-офф на ее пути становились «Шахтер», «Интер» и «Бенфика».

За 13 поединков в этом турнире клуб потерпел только одно поражение на прошлой стадии в Лиссабоне со счетом 4:2. Также команда одержала 9 побед и три раза сыграла вничью.

Первый домашний матч с «Челси» нельзя назвать для команды Ади Хюттера успешным — показать свой максимум не удалось, поэтому и добыть победу — тоже.

В Бундеслиге на прошлых выходных была встреча с «Байером» и настоящий провал — поражение 1:6. Причем такой счет был уже к 36-й минуте матча. «Айнтрахт» остается четвертым в турнирной таблице, но опережает леверкузенцев лишь по дополнительным показателям.

В Лондоне не смогут сыграть Талеб Тавата, Себастьян Алле и Марк Штендера.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1.37, тогда как успех гостей оценивается в 8,60, а ничья — в 5.20.

«Челси» играет дома, вряд ли в запасе останется главная звезда Эден Азар, поэтому немцам будет очень сложно вырвать путевку в финал. Разгром от «Байера» однозначно скажется на игре гостей, а родные стены помогут «Челси» сделать последний шаг к финалу. Ставим на победу лондонцев с форой -1 гол за 1.57. 0