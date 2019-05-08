«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.75) на тоталы в полуфинале Лиги чемпионов 8 мая 2019 года

Первая встреча «Аякса» и «Тоттенхэма» в полуфинале Лиги чемпионов завершилась со счетом 0:1 в пользу игроков из Нидерландов. Теперь на «Йохан Кройфф Арене» они имеют неплохое преимущество перед соперником. В любом случае «шпоры» отдадут все оставшиеся силы для достижения положительного результата. Зрителей ждет прекрасный матч и начнется он в 22:00 по Москве. Прогноз на «Аякс» — «Тоттенхэм».

«Аякс»

Команда сумасшедшими шагами идет к успеху и растет на глазах. Если на групповом этапе и в начале плей-офф можно было увидеть как футболисты «Аякса» мчатся в атаку и бросаются на соперника, добывая таким путем важные победы, то теперь этот коллектив заметно повзрослел.

Эти изменения особенно были заметны в противостоянии с «Ювентусом». «Аякс» хоть и придерживался того самого плана на игру, но при этом клуб делал все очень грамотно. В целом «аяксиды» не проигрывают в Лиге чемпионов 4 поединка подряд, что очень впечатляет, учитывая изначальный статус команды.

«Красно-белые» выиграли 3 из 4 последних матчей. Также стоит отметить, что на финальной стадии турнира голландцы пропускали в 4 из 5 игр. Особенно впечатляет количество встреч, в которых «Аякс» оставался непобежденным. Это случалось в 18 из 19 случаев

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Есть еще один немаловажный факт. В плей-офф этого розыгрыша подопечные Тен Хага ни разу не выиграли на своем поле — одно поражение и одна ничья. Есть отличный шанс исправить ситуацию.

После травмы вернулся Мазрауи. Да и, кажется, никто не будет пропускать матч по дисквалификации.

Вдобавок нужно упомянуть победу «Аякса» в финале Кубка Нидерландов. Этот результат наверняка прибавил хозяевам оптимизма.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэму» приходится не сладко. Гости попали в непростую ситуацию. В общем, проблемы с игровой формой очевидны. В первую очередь это можно заметить в последних 3 матчах, которые клуб проиграл, причем с одинаковым счетом 1:0.

Второй прогноз «Аякс» — «Тоттенхэм» с кэф. 1.75

В целом, если зайти немного дальше, то можно заметить, что в 5 последних поединках команды забивался лишь один гол. Кроме этого, нужно отметить, что проигрывает «Тоттенхэм» в последнее время очень много — 5 поражений в 6 встречах. В Лиге чемпионов на данный момент у гостей 2-матчевая неудачная серия.

Если говорить исключительно о выездных играх на этом турнире, то «шпоры» выигрывали в 2 из 5 выступлений.

Проблем добавляет отсутствие Кейна. Сону очень тяжело тянуть команду самому. Кроме Кейна в центре обороны не сыграет Вертонген, а это довольно серьезная потеря для оборонительной линии команды.

Прогноз

Букмекеры считают, что этот поединок с большей долей вероятности выиграет «Аякс» — 2.15 против 3.40. Коэффициент 3.70 они предлагают на исход «ничья».

В первой игре «Тоттенхэму» явно не хватало Кейна и Сона. Теперь один из них вернулся после дисквалификации. У Почеттино появилось чуть больше вариантов в атаке.

«Аякс» вряд ли будет отсиживаться в обороне, да еще и на своем поле. Команда наверняка продолжит грамотно охранять ворота от пропущенного гола путем высокого прессинга и контроля мяча.

Сон практически сделал результат для «шпор» в 1/4 финала. Не исключено, что и в этот раз он забьет. Хозяева точно поразят ворота соперника, учитывая то, какая сильная у них линия атаки. Таким образом, можно предположить, что тотал матча будет больше 2.5. На исход предлагают коэф 1.75.

Если «Аякс» забьет один мяч, что очень вероятно, это вынудит гостей идти вперед. Там уже появятся возможности для контратак и свободные зоны для атакующих комбинаций. На исход «ИТ 1 больше 1.5» букмекеры дают 1.95. 0