«Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.75) и ставки на АПЛ 27 февраля 2019 года

В среду, 27 февраля, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Вест Хэм» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, всего на один балл отставая от лидирующего «Ливерпуля».

На счету «горожан» 21 победа, две ничьи и четыре поражения в 27 сыгранных турах.

В трех предыдущих матчах команда Пепа Гвардиолы обыграла «Арсенал» (3:1), «Эвертон» (2:0) и «Челси» (6:0).

Кроме того, в конце прошлой недели «Манчестер Сити» завоевал Кубок лиги, победив в финале все тот же «Челси» (0:0, 4:3 — по пенальти).

После травм у «горожан» восстанавливаются Эмерик Ляпорт, Бенжамен Менди, Джон Стоунз, Фабиан Делф, Фернандиньо и Габриэл Жезус.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 36 очков.

«Молотобойцы» одержали десять побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

В феврале команда не проигрывала в АПЛ, разойдясь миром с «Ливерпулем» (1:1) и «Кристал Пэлас» (1:1), а также выиграв у «Фулхэма» (3:1).

Календарь и таблица АПЛ

Среди травмированных у «Вест Хэма» значатся Фабиан Бальбуэна, Карлос Санчес, Джек Уилшер и Андрей Ярмоленко.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.17, победа «Вест Хэма» — 16.50, ничья — 9.10.

Мотивация «горожан» на данную встречу должна зашкаливать, ведь впервые за долгое время они имеют шансы опередить «Ливерпуль» при равном количестве сыгранных туров.

Все прогнозы на АПЛ

Подопечные Гвардиолы набрали хороший ход, что доказывают не только в АПЛ, но и в Кубке лиги и Лиге чемпионов.

«Молотобойцы» почти ни на что уже не претендуют. Они вряд ли вылетят, но и пробиться в еврокубки им будет непросто.

Исходя из этого, мы ждем уверенной победы «Манчестер Сити», тем более что в первом круге они победили «Вест Хэм» в гостях 4:0. Наш прогноз — «победа хозяев с форой -2» за 1.75.

Также можно присмотреться к ставке «победа "Манчестер Сити" и тотал больше 3,5» за 2.06. Ждем от «горожан» как минимум трех мячей, но и допускаем, что «Вест Хэм» воспользуется одним из шансов у чужих ворот. 0