«Наполи» — «Цюрих». Прогноз на Лигу Европы 21 февраля 2019 года

«Наполи»
В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» удалось победить на выезде. Голы Лоренцо Инсинье, Хосе Кальехона и Пьотра Зелиньского позволили выиграть со счетом 3:1 и практически решить судьбу дуэли.
В чемпионате Италии «адзурри» располагаются на второй строчке с 53 очками в активе. Коллектив сильно отстает от «Ювентуса» — на 13 пунктов.
В последних четырех матчах во всех турнирах неаполитанский клуб не знает поражений. В предыдущий раз подопечные Карло Анчелотти проиграли в четвертьфинале Кубка Италии «Милану» (0:2).
«Цюрих»
Поражение в домашних стенах со счетом 1:3 оставляет мизерные шансы «Цюриху» выйти в следующий раунд. Для этого ему необходимо победить соперника с разницей в три гола или в два, если при этом забьет минимум четыре мяча.
После зимнего перерыва клуб провел два матча в чемпионате Швейцарии. Сперва коллектив уступил на выезде «Санкт-Галлену» (1:3), а затем победил дома «Грассхопер» (3:1).
Неудача в первой игре данной стадии Лиги Европы — не единственное разочарование для команды и ее болельщиков в последнее время. В минувшем туре национального первенства подопечные Людовика Маньина проиграли в гостях «Янг Бойз» (0:2).
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 15,00, а ничья — в 7,00.
Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 2,70. 0