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    Обыграет ли «Наполи» «Цюрих» снова?

    «Наполи» — «Цюрих». Прогноз на Лигу Европы 21 февраля 2019 года

    Лига Европы Наполи Футбол Италии Цюрих
    Прогноз на «Наполи» — «Цюрих»
    В первом матче «Наполи» выиграл 3:1 на выезде
    В четверг, 21 февраля, «Наполи» на своем поле примет «Цюрих» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на арене «Сан Паоло», начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Наполи» — «Цюрих».
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    «Наполи»

    В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» удалось победить на выезде. Голы Лоренцо Инсинье, Хосе Кальехона и Пьотра Зелиньского позволили выиграть со счетом 3:1 и практически решить судьбу дуэли.

    В чемпионате Италии «адзурри» располагаются на второй строчке с 53 очками в активе. Коллектив сильно отстает от «Ювентуса» — на 13 пунктов.

    В последних четырех матчах во всех турнирах неаполитанский клуб не знает поражений. В предыдущий раз подопечные Карло Анчелотти проиграли в четвертьфинале Кубка Италии «Милану» (0:2).

    «Цюрих»

    Поражение в домашних стенах со счетом 1:3 оставляет мизерные шансы «Цюриху» выйти в следующий раунд. Для этого ему необходимо победить соперника с разницей в три гола или в два, если при этом забьет минимум четыре мяча.

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    После зимнего перерыва клуб провел два матча в чемпионате Швейцарии. Сперва коллектив уступил на выезде «Санкт-Галлену» (1:3), а затем победил дома «Грассхопер» (3:1).

    Все прогнозы на спорт

    Неудача в первой игре данной стадии Лиги Европы — не единственное разочарование для команды и ее болельщиков в последнее время. В минувшем туре национального первенства подопечные Людовика Маньина проиграли в гостях «Янг Бойз» (0:2).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 15,00, а ничья — в 7,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 2,70. 0

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    Прогноз на «Наполи» — «Цюрих». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.70
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